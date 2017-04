Inquisición: Esto recomienda experta no creyente a católicos avergonzados de su historia

MÁLAGA, 06 Abr. 17 / 05:35 pm (ACI).- La docente, filóloga y doctora en literatura María Elvira Roca Barea, ha generado un intenso debate tras la publicación de un libro en el que explica las “leyendas negras” instaladas en algunos periodos de la historia como la Inquisición española.

En una entrevista realizada por la diócesis de Málaga, la autora de “Imperiofobia y leyenda negra”, quien además no profesa credo alguno, recomendó a los católicos no albergar un sentimiento de culpa porque la Inquisición, si bien existió, fue una “institución pequeña que no tuvo nunca capacidad para influir decisivamente en la vida de los países católicos y de España”.

“El mecanismo de la leyenda negra funciona siempre no con la mentira absoluta, lo que se dice suele ser verdad. Lo que se hace es que se magnifica y se calla todo lo demás”, resaltó la ex docente de la Universidad de Harvard e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.

La autora añadió que ese sentimiento de culpa que permanece hasta hoy apareció en el siglo XVIII luego del periodo de la Ilustración, cuando “los intelectuales españoles empiezan a asumir como cierta esa versión de la historia que dice que España tuvo la culpa de todas las guerras de religión”.

En realidad, precisó, algunos grupos generaron en las personas la creencia de que fue “la intolerancia religiosa de los católicos, con España al frente, la que provocó esas guerras y la que justifica todas las barbaridades que sucedieron en Europa en los siglos XVI y XVII, etc.”.

Roca Barea añadió, que desde ese momento en adelante, nuevos intelectuales convirtieron aquella visión en la versión oficial la historia española, que es “asumida por ellos mismos como una verdad”.

Los engaños sobre la Inquisición española

Sin embargo, la especialista indicó que en aquel tiempo la intolerancia en cuestiones de religión fue “el modo de pensar de todo el mundo”, por lo que decir que los españoles fueron intolerantes en ese sentido debido a la Inquisición, “es la falsedad de todas las falsedades”.

“Lo que hay que ver es cómo se gestionaba esa intolerancia religiosa en cada sitio y, desde luego, fue mucho más civilizada y mucho más comprensiva en la parte católica y desde luego en España”, agregó.

La especialista puso como ejemplo a Inglaterra o a los principados luteranos protestantes en el norte de Europa, donde las persecuciones sí fueron “horrorosas”.

“Aparte –continuó–, todo el fenómeno de la caza de brujas, absolutamente demencial, que provocó miles de muertos. Esto no pasó en el mundo católico y no pasó en España porque existía la Inquisición, que evitó aquellas barbaridades”.

Roca Barea dijo que la Inquisición católica fue “una institución muy organizada, mucho mejor reglamentada que cualquiera otra en su momento, y en la que la religión seguía siendo asunto de la religión y no del Estado”.

“Se ocupaba de delitos que todavía lo son hoy día, como por ejemplo los que se conocían como delitos contra la honestidad: el proxenetismo, la pederastia, la trata de blancas, la falsificación de monedas y documentos... Tenía un campo muy amplio de trabajo”.

Roca Barea reveló que “todas y cada una de las sentencias a muerte” que se firmaron en España están “muy bien documentadas” en estudios como los del profesor Contreras o el danés Henningsen.

“La Inquisición juzgó un total de 44.000 causas desde 1560 hasta 1700, con el resultado de 1.340 muertos aproximadamente. Y esa es toda la historia. Calvino mandó a la hoguera a 500 personas en solo 20 años por herejía”, detalló.

La Iglesia Católica debe defenderse

Por otro lado, la autora manifestó que esa actitud de que se “ha perdido la batalla cultural”, los católicos no la “pueden tener”.

“Hay que reaccionar, porque no es solo perjudicial para los católicos, creyentes o no creyentes, sino para el mundo que la iglesia católica ha engendrado”, añadió.

La experta dijo que “la religión católica tiene en su haber logros muy importantes, cosas muy buenas que ha hecho por el mundo y por la sociedad”. “¿Por qué no enseña esa parte de sí misma que es hermosa y que merecería ser mejor conocida?”.

“Aunque yo no sea creyente, llevo a mis hijos a la catequesis y tengo mis discusiones con el cura del barrio. Le digo: ‘vamos a terminar siendo los agnósticos y ateos de buena voluntad los que tengamos que limpiar el nombre de la Iglesia porque ustedes tienen una pasividad absolutamente incomprensible’”, enfatizó Roca Barea.

Finalmente, la experta también criticó a aquellos que piensan que actuar contra el catolicismo es sinónimo de “modernidad”, porque no se dan cuenta de que se están “matando” a ellos mismos, “siendo creyente o no”.

“Porque estás renegando de tu pasado y de tus antepasados, y esos son los cimientos que nos sostienen. Y sin ellos, nos venimos abajo. Y si nosotros nos venimos abajo, otros se quedan arriba”, concluyó.

