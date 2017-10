Incendios en California dejan al menos 21 muertos: Así asiste la Iglesia a afectados

LOS ÁNGELES, 11 Oct. 17 / 07:03 pm (ACI).- Los incendios forestales que afectan los condados de Napa, Mendocino, Sonoma y Lake en la zona norte del estado de California han dejado hasta el momento el saldo de 21 muertos y cientos de miles de hectáreas afectadas en esta zona conocida por sus viñedos en Estados Unidos, afectando también a esta industria.

Ante la emergencia, el Obispo de la diócesis de Santa Rosa, Mons. Robert Vasa, está visitando distintos centros de evacuación para llevar consuelo y apoyo concreto a los afectados.

En el mensaje que escribió el martes 10 de octubre, el Obispo afirmó que “nuestra diócesis ha sido duramente golpeada y, ciertamente, está en un estado de incertidumbre”.

Según CNN en Español, hasta el momento el fuego ha devastado un área de más de 120 mil acres, es decir, unas 50 mil hectáreas. El área quemada en Napa y Sonoma es tres veces más grande que Washington.

El humo de los incendios llevó al peor récord de contaminación del aire en el norte de California. La calidad del aire en este momento es considerada como “muy poco saludable”.

Más de 20 mil personas han sido evacuadas de sus hogares; y dos hospitales también tuvieron que ser evacuados.

California fires:

-At least 13 dead

-1,500 homes, businesses destroyed

- nearly 107,000 acres burnedhttps://t.co/eu68rHFFDW pic.twitter.com/AoAboKV68i