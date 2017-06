[VIDEO] Incendio en Londres: La Iglesia en oración ante tragedia y ayuda así a afectados

ROMA, 14 Jun. 17 / 09:33 am (ACI).- La Iglesia Católica en Inglaterra ha mostrado su solidaridad y cercanía con las víctimas del incendio que ha destruido el edificio Grenfell Tower, en el barrio financiero del oeste de Londres, durante la madrugada de este miércoles 14 de junio.

El Arzobispo de Westminster, Cardenal Vincent Nichols, expresó su pesar por esta tragedia que ha ocasionado, por el momento, doce víctimas mortales y más de 70 heridos.

Entre los heridos hay unos 20 en estado crítico, informa la cadena BBC. Para conjurar el incendio se desplazaron unos 200 bomberos en 40 camiones.

En el edificio de más de 24 pisos y de unos 120 departamentos se calcula vivían unas 500 personas.

Aún no se conoce las causas del incendio pero las autoridades procederá a realizar la investigación correspondiente.

El Cardenal ha pedido oraciones por los fallecidos y sus familias, así como por la rápida recuperación de los heridos.

Crews are still working tirelessly to extinguish the #GrenfellTower fire & are systematically searching the building https://t.co/0m5atGFFIU pic.twitter.com/8dr7GFgHDB — London Fire Brigade (@LondonFire) 14 de junio de 2017

“Rezamos por los residentes en la Grenfell Tower. Particularmente, rezo por todos aquellos que han sufrido heridas, por los fallecidos y por todos los residentes que han tenido que abandonar sus hogares en el día de hoy, así como por el conjunto de la comunidad que se ha visto afectada”, indicó el Arzobispo, que también agradeció a los servicios de emergencia por su rapidez y profesionalidad.

Asimismo, el Obispo Auxiliar de Westminster, Mons. John Wilson, encargado de la atención pastoral de las parroquias de Londres Occidental, se sumó a las oraciones del Cardenal.

“Mis oraciones están con todos los que se han visto afectados por el fuego, especialmente las víctimas, sus familias y amigos, y por todos aquellos que todavía están preocupados por sus seres queridos y por los desaparecidos. Ofrezco, de corazón, mis condolencias a las familias de los fallecidos”, dijo.

El Obispo dijo también que las parroquias católicas en esa zona han ofrecido su asistencia a todos los afectados por el incendio.

Por otro lado, numerosas parroquias y organizaciones de atención y caridad han ofrecido sus centros de emergencia y apoyo, además de poner en marcha campañas de donativos para ayudar a las víctimas.

Fuera del Reino Unido, también han mostrado sus condolencias, y ofrecido ayuda y oraciones, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y la Conferencia Episcopal de Irlanda.

Los Obispos de Irlanda, por medio de la red social Twitter, se han solidarizado con las víctimas. “Rezamos esta mañana por los afectados del incendio en la Grenfell Tower en Londres”, señalaron.

Praying this morning for all affected by the Grenfell Tower Block fire in London. #GrenfellTower pic.twitter.com/xZU0f1WahM — CatholicBishops (@CatholicBishops) 14 de junio de 2017

Los Obispos estadounidenses, también mediante un mensaje publicado en dicha red social, expresaron sus condolencias a las víctimas tanto del incendio en Londres como del tiroteo que tuvo lugar este miércoles en Alexandría, Virginia, y que ha dejado un balance de cinco personas heridas.

The bishops begin their meeting with a prayer for those impacted by violence in Alexandria and London. #USCCB17 pic.twitter.com/jcsF1Byosu — US Catholic Bishops (@USCCB) 14 de junio de 2017

