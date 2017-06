Iglesia anglicana admite haber encubierto abusos sexuales de obispo en Inglaterra

LONDRES, 23 Jun. 17 / 02:12 pm (ACI).- El arzobispo de Canterbury y máximo líder de la Iglesia anglicana en Inglaterra, Justin Welby, aceptó que su institución se “coludió” con el ex obispo, Peter Ball, para esconder los abusos sexuales que este último cometió contra menores durante décadas.

La declaración de Welby se dio a conocer a través de un comunicado emitido el jueves 22 de junio, luego de revelarse el informe “An abuse of faith” (Un abuso de fe), una investigación independiente sobre el manejo del caso del ex obispo Peter Ball, condenado y encarcelado en 2015 tras ser declarado culpable por mala conducta en cargos públicos y abusos sexuales contra adolescentes y jóvenes.

“El informe ‘Abuse of faith’ hace una lectura desgarradora: la Iglesia (anglicana) se coludió y ocultó en vez de buscar ayudar a aquellos que fueron lo suficientemente valientes para salir al frente. Este es un comportamiento inexcusable e impactante”, detalló el arzobispo Welby.

Luego, se dirigió a las víctimas que “tuvieron la valentía de compartir su historia” y llevar a Peter Ball a la justicia: “Ofrezco de nuevo una disculpa sin reservas, no hay excusas en absoluto por lo que ocurrió y el abuso sistemático de confianza perpetrado por Peter Ball durante décadas”.

Finalmente, Welby indicó que si bien el informe realizado por la investigadora Dame Moira indica que la Iglesia anglicana hoy no se comportaría de la manera descrita, apoya “plenamente las recomendaciones” y se asegurará “que la cámara de obispos se ocupe de cómo podemos implementarlas lo más pronto posible”.

“Nunca debemos ser complacientes, debemos aprender las lecciones”, destacó.

El informe ‘Abuse of faith’ concluyó que la conducta de Ball había “causado daños graves y duraderos en la vida de muchas personas”, mientras que “las más altas instancias” de la Iglesia anglicana apoyó “imprudentemente” su conducta.

También te puede interesar: