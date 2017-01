Ideología de género fue creada para destruir la familia, denuncian obispos dominicanos

SANTO DOMINGO, 18 Ene. 17 / 08:25 pm (ACI).- La Conferencia Episcopal Dominicana (CED), hizo un nuevo llamado a proteger la dignidad de la mujer y a defender la vida y la familia, esta última amenazada por la ideología de género, inventada por “las élites de ciertos países ricos” para destruir la familia promoviendo el libertinaje sexual en adolescentes y jóvenes, el homosexualismo y el aborto.

Los obispos hicieron esta advertencia en su Carta Pastoral “La Mujer en la Sociedad Dominicana”, publicada con ocasión de la Fiesta de Nuestra Señora de la Altagracia, Patrona del país, en la que también exhortaron a las autoridades a impedir más actos violentos contra las mujeres, promoviendo el respeto a su dignidad.

“Las élites de ciertos países ricos, dueños de los grandes laboratorios y fábricas de armas mortales, bajo el pretexto de la superpoblación con el apoyo de organismos internacionales de prestigio, se han inventado la ideología de género, cuyo propósito principal encubierto es destruir la familia y arrasar con todos los principios éticos y morales”.

“Es esa corriente ideológica –denunciaron– la promotora del libertinaje sexual en adolescentes y jóvenes, del homosexualismo, del lesbianismo y del aborto”.

En su carta, los obispos recordaron que el Papa Francisco “nos pone en alerta sobre esta corriente ideológica” que “niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer”.

“Lo ‘masculino’ y lo ‘femenino’ diferencian a dos individuos de igual dignidad, que no poseen una igualdad estática, porque lo específicamente femenino es diverso a lo específicamente masculino. Ambos se complementan, no sólo desde el punto de vista físico, sino psíquico y ontológico. A esta unidad Dios le confía no sólo la procreación, sino la construcción de la historia”, señaló la CED.

Sobre el aborto, los obispos advirtieron que “a ningún católico” le debe quedar “la menor duda de que éste es uno de los peores crímenes de la humanidad”.

“Como bien lo enfatiza el Papa Francisco: ‘El aborto no es un mal menor: es un crimen. Es echar fuera a uno para salvar a otro. Es lo que hace la mafia. Es un crimen, es un mal absoluto’. Y agrega: ‘Es necesario reiterar la oposición más firme a cualquier atentado directo a la vida, especialmente inocente e indefensa, y el nonato en el seno materno es el inocente por antonomasia’”, añadieron.

En su carga, el Episcopado también denunció “la trata de personas” a la que son sometidas muchas mujeres. “El país ha sido identificado como proveedor de mujeres para el negocio ilícito de la industria del ‘entretenimiento mundial’. En este orden, esperamos que se hagan mayores esfuerzos en la aplicación de ley 137-03 que condena la trata ilícita de personas”, exhortaron.

En su texto, los obispos destacaron que pese a las dificultades, “nuestras mujeres, generosas y trabajadoras están llenas de esperanza, con la conciencia de que todo su sufrimiento no será en vano y que llegará el día en que se encenderá la luz de la resurrección en nuestro pueblo, y habrá respeto a la dignidad humana, oportunidad de educación y de trabajo para todos, y donde florecerán la unidad, el amor, la paz y la felicidad para todas nuestras familias dominicanas”.

Asimismo, recordaron el papel de la mujer en la vida de la Iglesia.

“Con el Pontificado del Santo Padre Francisco se ha impulsado la directriz más carente, la participación de la mujer. Él considera que ninguna otra criatura ha visto brillar sobre ella el rostro de Dios como María, que dio un rostro humano al Verbo eterno, para que todos lo puedan contemplar”, expresaron.

República Dominicana “cuenta con más de 100 congregaciones femeninas. Este fermento del Reino de Dios posee la dirección, en diversos puntos del país, de numerosos centros: educativos, asistenciales, de sanidad, espiritualidad, comunicación y otros”.

Los obispos culminaron su carta pastoral invitando a respetar la dignidad de la mujer “y, especialmente, a educar a niños, adolescentes y jóvenes para que hagan lo mismo”. “¡Nada de violencia contra la mujer, que no seamos capaces de dañar tan hermosa obra del Creador!”, expresaron.

