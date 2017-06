Ideología de género es demoníaca, afirma Arzobispo de Panamá tras audiencia con el Papa

VATICANO, 08 Jun. 17 / 11:45 am (ACI).- Los Obispos de Panamá se reunieron en Roma esta semana para participar de la visita ad limina y esta mañana fueron recibidos por el Papa Francisco durante casi dos horas, tiempo en el que trataron los problemas y desafíos de la Iglesia en el país.

El Arzobispo de Panamá y Presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. José Domingo Ulloa, dijo que “la visita ha sido maravillosa, ha sido una visita de hermanos. El tiempo ha pasado muy rápido y hemos tocado diversos temas”.

El Santo Padre, dijo, “ha insistido en dos grandes realidades: la Jornada Mundial de la Juventud (que se realizará en enero de 2019) y el rol decisivo de los laicos. Se ha concentrado sobre todo en los espacios y las oportunidades que debemos darle a los jóvenes”.

“En la Iglesia, en el mundo, cambiarán las cosas y si verdaderamente los jóvenes logran tener un puesto en este momento de transformación”, agregó.

El Prelado explicó también que “uno de los temas que hemos puesto sobre la mesa es el de la ideología de género, que realmente se está metiendo en Panamá”.

“Vamos a decir algo que en otros medios parece que no vende: ‘la ideología de género es demoníaca’. Quiere romper con la realidad de la familia y se va metiendo tan suavemente que no nos damos cuenta”.

“Lo que no se puede –continuó– es imponer una ideología, con respeto a las demás personas pero teniendo bien claro la importancia de la familia según el proyecto de Dios hombre-mujer”.

Por otro lado, manifestó que el Papa “nos ha insistido en que los jóvenes no son el futuro sino el presente de la Iglesia y el presente de la humanidad, por eso los jóvenes tienen una gran responsabilidad en este tiempo.

“El Papa nos ha hablado de la importancia de los laicos, porque son los llamados también a transformar nuestra sociedad”, señaló.

Por su parte, el Cardenal José Luis Lacunza, Obispo de David, dijo a ACI Prensa que el Pontífice “está muy preocupado por América Latina y ha escuchado” lo que compartieron con él los obispos.

“En Panamá hay una escalada real en los medios de comunicación y en el ambiente para imponer incluso en el ámbito educativo este tema de la ideología de género, desde los niños pequeños”.

El Purpurado señaló que “existe una lucha, digamos, entre los que quieren lanzar eso como un derecho humano y los que desde nuestra perspectiva de la fe decimos que de derecho humano nada”.

“Los homosexuales tienen derecho a que se respete su dignidad y que no se les discrimine, pero de ahí a optar a que la sociedad tenga que asumir como bueno o apetecible esa opción y que se enseñe a los niños hay un camino muy grande que no estamos dispuestos a recorrer, no estamos dispuestos a transigir”.

El Cardenal señaló que “nosotros damos orientaciones y guías pero los que tienen que luchar por la legislación adecuada en la educación y otros ámbitos son los laicos”. “La idea de hacer como una ‘enciclopedia de la genitalidad’ como si eso fuera lo más importante es un camino equivocado”.

“Hay laicos que ya lo están haciendo y es lo que nosotros queremos, que sean ellos los que lleven la batuta”, subrayó el Obispo de David.

