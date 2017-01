Ideología de género enseña que hombres pueden ser mujeres y viceversa, alerta Cardenal

LIMA, 08 Ene. 17 / 11:24 am (ACI).- El Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani, volvió a alertar sobre los peligros del adoctrinamiento en ideología de género y denunció que con esta corriente “quieren enseñar a los hombres que son mujeres y a las mujeres que son hombres”.

Así lo indicó el Purpurado en su programa sabatino “Diálogo de Fe” que se transmite por RPP, al día siguiente de que el Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, aprobara el decreto legislativo 1323 con el que se modifica el Código Penal para que la “discriminación por identidad de género” sea un agravante de los delitos.

El decreto, señala el texto publicado en el diario oficial El Peruano, “fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género”.

El texto establece que un agravante en la comisión de un delito será ejecutarlo “bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético", entre otros.

Si quien comete el delito lo hace dentro de alguno de estos parámetros, “será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de tres años, o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas".

Además, el decreto establece que “si el agente actúa en su calidad de servidor civil, o se realiza el hecho mediante actos de violencia física o mental, a través de internet u otro medio análogo, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación".

Aunque el Cardenal Cipriani no se refirió al decreto aprobado por el Presidente, sí fue muy crítico de la ideología de género y exhortó a “tener la bondad y la honradez y la humildad de decir que” vivimos “una enorme crisis moral que arranca en la escuela, en el colegio, en la familia”.

El Purpurado se cuestionó luego ‘¿por qué tanta preocupación de corromper que hay hombres y mujeres? Me dirán ‘cardenal usted siempre repitiendo lo mismo’. Es que le han dado la vuelta a todo y en lugar de enseñarle a la gente a que sea honesta, quieren enseñar a los hombres que son mujeres y a las mujeres que son hombres. No pues”.

El Arzobispo de Lima instó además a “poner en orden en la mente y creo yo que la gran mayoría del Perú está de acuerdo con lo que estoy diciendo”.

El Cardenal Cipriani exhortó también a que en los hogares haya “una cruzada, un esfuerzo grande de la formación moral de la conciencia, de qué cosa está bien y qué cosa está mal”.

Para el Purpurado, es necesario salir “de este gran engaño de que todo se puede hacer. ‘No cohíbas a nadie, déjalos tranquilos’. Bueno, si el niño puede en lugar de comer un poco de carne, comer caca, ‘déjalo pues’. ¡No! No lo dejes, le hace daño. Si en lugar de comer un chocolate le das un veneno. ¡No! No, tienes que cuidar, es la salud física. En la salud moral, igual”.

“Si ese niño está en la televisión viendo un programa que no debe, el papá tiene que ayudar. Si en la escuela surgen unas preguntas, los profesores tienen que ayudar”, subrayó.

“No podemos seguir jugando a quién se esconde mejor, no podemos seguir jugando a que todos estamos en la misma olla (…) No juguemos a tirar la piedra y esconder la mano. No juguemos a meter en la olla a todo el mundo haciendo que todo el mundo se calle”.

Finalmente el Cardenal Cipriani pidió a todos bajar “el tono y vayamos al fondo. Hay que cambiar la actitud”.

