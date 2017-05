Ícono del feminismo afirma que más abortos detendrían el cambio climático

NUEVA YORK, 30 May. 17 / 05:15 pm (ACI).- En una reciente entrevista, la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem, considerada un ícono del feminismo en su país, dijo que el cambio climático podría haberse evitado si más mujeres hubieran abortado a sus hijos.

“Escuchen, lo que causa el daño al clima es la población. Si no hubiéramos estado obligando sistemáticamente a las mujeres a tener hijos que no quieren o puedan cuidar durante los 500 años de patriarcado, no tendríamos los problemas climáticos que tenemos. Esa es la causa fundamental del cambio climático. Incluso si el Vaticano no nos dice eso”, indicó Steinem en una entrevista para el sitio web sobre moda Refinery 29.

Además, añadió que “las mujeres son los principales trabajadores agrícolas en el mundo, y también las que cargan el agua y alimentan a las familias, y así sucesivamente, es una carga desproporcionada”.

Por otra parte, Steinem aseguró que la masculinidad es problemática para los hombres.

Cuando se le preguntó cómo se puede criar a un niño para ser un “mejor feminista”, la escritora respondió que se le debe decir “que el reino masculino los está matando” y que podrían “vivir más años” sin este.

A diferencia de Steinem, las primeras feministas del siglo XIX como las influyentes Elizabeth Cady Stanton o Susan B. Anthony, no solo buscaron que se respeten los plenos derechos civiles y políticos de las mujeres, sino que también estuvieron a favor de la defensa de la vida desde la concepción.

Por ejemplo, en un artículo de Susan B. Anthony, titulado "Asesinato Infantil", dijo lo siguiente: “¿Culpable? Sí, no importa cuál sea el motivo, el amor a lo fácil, o el deseo de salvar del ‘sufrimiento’ al inocente no nacido, la mujer es terriblemente culpable al cometer el hecho”.

“Le pesará su conciencia en vida, y le pesará su alma en la muerte ¡Pero oh! Tres veces culpable es el que, por gratificación egoísta, sin prestar atención a las oraciones de la mujer e indiferente a su destino, la llevó a la desesperación que la impulsa al crimen”, sentenció.

