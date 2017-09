Huracán María: Obispo en Puerto Rico alienta a prepararse y confiar en Dios

SAN JUAN, 19 Sep. 17 / 05:24 pm (ACI).- Ante la inminente llegada del huracán Irma a Puerto Rico, el Obispo de Ponce, Mons. Rubén Antonio González, invitó a todos los fieles a prepararse adecuadamente, mantener la calma y mantener un ambiente de confianza en Dios.

#Maria made landfall on Dominica at 915 pm AST as a category 5 #hurricane with 160 mph (260 km/h) winds https://t.co/QSxq7VPr15? pic.twitter.com/3Z1Q95WYlM