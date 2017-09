Huracán María: Así puedes ayudar a damnificados en Puerto Rico

REDACCIÓN CENTRAL, 26 Sep. 17 / 06:41 pm (ACI).- Ante la destrucción y desolación que ha dejado el huracán María en su paso por Puerto Rico, diversas organizaciones católicas de ayuda humanitaria han lanzado una campaña para recaudar donaciones para ayudar a los damnificados.

A través de su cuenta de Facebook, Cáritas Puerto Rico indicó que varios de sus miembros han acudido a las zonas afectadas de la isla y que “es sumamente triste lo que estamos viendo al visitar hogares totalmente destrozados y muchas familias que se han quedado sin nada”.

“Este es el momento para que seamos signos vivos del Amor y la Misericordia de nuestro Señor ante tanta desolación que se vive en nuestro país”, exhortaron.

Asimismo, Cáritas Venezuela ha difundido en su cuenta de Twitter dos cuentas de banco para que los fieles depositen la ayuda económica destinada a Puerto Rico.

Por su parte, la organización estadounidense de ayuda humanitaria Catholic Charities ha lanzado en su sitio web una plataforma para recibir donaciones monetarias.

Señalaron que este dinero será destinado para la asistencia directa de los damnificados y la reconstrucción de los inmuebles dañados.

Catholic Relief Services, otra organización de ayuda humanitaria, también habilitó un enlace en su sitio web para recoger donaciones que serán enviadas a Puerto Rico así como a otros países golpeados por el huracán María como las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Cuba, República Dominicana y las Antillas.

Con el dinero se adquirirán tiendas de campaña, artículos de higiene, utensilios de cocina, lona y agua.

Por otro lado, los Obispos Católicos de Estados Unidos exhortaron a los fieles a través de un comunicado “a que sean solidarios en este tiempo de gran necesidad para nuestros hermanos y hermanas que están en peligro, muchos de los cuales han sido golpeados repetidamente por los sucesivos huracanes”.

El huracán María golpeó la isla de Puerto Rico con una categoría 4 el miércoles 20 de septiembre. En su paso por el Caribe ha dejado unos 35 muertos, de los cuales 15 son de Puerto Rico.

