Huracán Irma: La Iglesia Católica ya ayuda a los damnificados

REDACCIÓN CENTRAL, 07 Sep. 17 / 02:07 pm (ACI).- Ante el paso del peligroso huracán Irma por el Caribe y Florida (Estados Unidos), la Iglesia Católica se ha preocupado en brindar asistencia a los afectados antes y después del desastre.

Hasta la fecha este ciclón de categoría 5 –considerado como el más fuerte que se ha registrado en la zona del Atlántico y fuera del Caribe y el Golfo de México– ha dejado un saldo de 11 muertos y más de 50 heridos en su paso por las islas de San Martín, San Bartolomé, Barbuda, Anguila, las Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico.

Este miércoles 6 de septiembre, antes de la llegada de la tormenta a la zona, Cáritas Puerto Rico informó a través de las redes sociales que en dos estaciones de radio iban a brindar información útil y apoyo espiritual durante toda la noche.

En este país el huracán ocasionó muchos daños y dejó a más de un millón de personas sin luz. Sin embargo, la isla de Barbuda ha sido la más afectada ya que el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, informó que el 95% de las estructuras han sido dañadas.

Según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el huracán Irma llega esta tarde a República Dominicana y luego a Haití, el viernes pasará por Cuba y Bahamas y el sábado golpeará Florida, en Estados Unidos.

El ciclón se acerca con vientos de 285 kilómetros por hora y se desplaza con una velocidad de 28 kilómetros por hora.

Hurricane watches will likely be issued for parts of FL today. TS winds expected to arrive in south FL and the Keys on Saturday #Irma pic.twitter.com/l6WkxYet6P

A través de un comunicado, el subdirector de Catholic Relief Services (CRS), Conor Walsh, manifestó que “como han demostrado tormentas anteriores, en poco tiempo pueden quedar destruidos los medios de subsistencia de miles de personas en países vulnerables como la República Dominicana, Haití y Cuba”.

“Todo indica que Irma será una tormenta monstruosa y por eso estamos tan preocupados desde ahora, desde antes de que la tormenta toque tierra”, agregó.

CRS está trabajando en esas regiones junto con las Cáritas locales para ayudar a evacuar a las personas y poner a su disposición artículos de carpas, artículos para reparar los refugios, comida y artículos de higiene cuando pase la tormenta.

En su cuenta de Facebook, CRS invitó a “ayudar a nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en la ruta de esta enorme tormenta”.

Asimismo, Cáritas informó a través de su cuenta de Twitter que han activado planes de emergencia en Haití y que están preparando refugios y artículos de primera necesidad.

En República Dominicana están evacuando a más de 15 mil personas a los refugios establecidos en iglesias y escuelas.

Caritas in the Dominican Republic is helping to get as many as 15,000 vulnerable people into shelters in churches and schools. pic.twitter.com/GHdxyoS5HP