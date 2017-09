Huracán Irma alcanza categoría 5 y Arquidiócesis de Miami pide oraciones

MIAMI, 05 Sep. 17 / 11:30 am (ACI).- Cuando muchos aún sufren en Texas y Louisiana por los estragos del huracán Harvey, otro huracán amenaza ahora distintas zonas del Caribe y el estado de Florida en Estados Unidos.

El huracán Irma ha llegado ya a la categoría 5 y amenaza con golpear diversos lugares en el Caribe como República Dominicana, Puerto Rico, y las Antillas.

CNN en Español informa que al haber llegado a la categoría 5 este martes 5 de septiembre, el huracán Irma se acerca con vientos de hasta 281 kilómetros por ahora.

Según el Centro Nacional de Huracanes, Irma es el huracán más fuerte en la zona del Atlántico y fuera del Caribe y el Golfo de México que hasta ahora se haya registrado en la zona.

Aún es pronto para saber si impactará a Estados Unidos pero el huracán avanza hacia el oeste en el Océano Atlántico.

Puerto Rico, República Dominicana y el estado de Florida se preparan para su posible impacto.

CNN también informa que el Centro de Operaciones de Emergencia de las Islas Vírgenes y a los residentes de la isla Anegada se les está pidiendo que evacúen o encuentren tierra elevada antes de que llegue el huracán.

8 am Special Advisory: #Irma is now a category 5 #hurricane with maximum sustained winds of 175 mph (280 km/h) More: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/QU1LWq7QsA