Hoy se inicia la Novena a San Patricio, quien cambio la historia de Nueva York

REDACCIÓN CENTRAL, 08 Mar. 17 / 01:58 am (ACI).- "Yo era como una piedra en una profunda mina; y aquel que es poderoso vino, y en su misericordia, me levantó y me puso sobre una pared”, decía San Patricio, Patrono de Irlanda cuya fiesta se celebra el 17 de marzo. La devoción por el Santo de los irlandeses en Nueva York (Estados Unidos) hizo que esta ciudad se torne todos los años de color verde.

Cercanos a su fiesta, aquí una novena en su honor: