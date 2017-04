“Hoy, finalmente, tomé mi guitarra”: Martín Valverde se recupera y agradece oraciones

CIUDAD DE MÉXICO, 21 Abr. 17 / 05:39 pm (ACI).- El músico católico Martín Valverde sigue recuperándose del accidente de auto que sufrió junto a su esposa, Lizzy, y su hijo menor, Jorge Pablo, a fines de marzo, y agradece a Dios y las oraciones.

Martín, de hecho, no desea llamarlo un “accidente”, sino “evento”.

“Ha pasado un mes del evento, y le digo así, ‘evento’, porque decirle accidente es minimizarlo. Accidente es cuando algo funcionó mal o similar”, escribió el músico en su página de Facebook, el 21 de abril.

“Esto fue una imprudencia total de una persona sin cabales, con total alevosía y ventaja, y de no haber sido nosotros, hubiese sido otra persona o familia, y eso no se vale, no hay una explicación humana que justifique el hecho de ir a toda velocidad en contra sentido de todos”.

A pesar de todo, Martín asegura que ha perdonado al conductor imprudente que ocasionó el “evento” en una carretera de Guadalajara. Ese perdón, “ya ejercido y ya dado, sigue en buen proceso frente al alma de esta persona, sin dejarle espacio al rencor en ninguna presentación”.

“Hoy, finalmente, tomé mi guitarra, y aunque un poco descoordinado al principio, pude retomar el instrumento y empezar de nuevo entre lágrimas de agradecimiento interpretar para Dios mis pobres notas”, escribió.

“En medio de todo, hemos estado orando y ofreciendo lo que vivimos por todos; pues el mundo sigue loco, y necesita de nuestra labor y oración. Dios bendiga a los que siembran la paz, a los hijos e hijas de Dios que la siembran y la traman desde su oración y sencillez”.

Martín recordó que “hace un mes, un 27 de marzo del 2017, era un día común y corriente para los Valverde Watson. Era el último lunes de Cuaresma. Lizzy mi esposa y yo fuimos por nuestro hijo menor Pablo a su centro de formación, Algarabía”.

El músico solo recuerda que llegaron a la avenida Adolfo López Mateos. “Quisiera ofrecer más detalles pero me temo que no puedo porque simplemente no recuerdo absolutamente nada de lo que sucedió; desperté hasta tres días después del siniestro en un segundo hospital”.

“Resumidamente, mi esposa venía conduciendo, yo venía atendiendo a Pablo que estaba en el asiento de atrás y lo que me cuentan es que sin más y de repente, un auto grande, de hecho, una camioneta Lobo, venía en el carril de alta velocidad nuestro pero, aclarando, ¡en sentido contrario a todos los que veníamos sobre la avenida de norte a sur!”.

“Por si esto fuera poco –continuó–, este auto acelera a todo lo que da e intenta dar una vuelta en U justo donde estamos nosotros, dándonos un golpe de frente absoluto y contundente. Dice mi esposa que de haber venido en un auto más pequeño simplemente nos mata”.

“Por la velocidad de las circunstancias, un auto que venía justo detrás de nosotros nos golpeó por la parte de atrás, pero el chofer de esa unidad resultó ser un héroe totalmente responsable, se bajó y dándose cuenta del contexto, ayudó a atender a Pablo que en ese momento estaba en un grito de dolor, cargándolo y llevándolo hasta su propio auto”, dijo.

Martín escribió que, según le relató su esposa, “yo quedé como dormido, lateralmente acostado al centro del auto sobre las marchas”.

“Tres días y dos hospitales después volví en mí para empezar a entender que había pasado. Mi esposa se había fracturado en partes diferentes de su pierna derecha, Pablo mi hijo y yo habíamos sido intervenidos en el intestino yo además en el bazo”.

“Nos tocó vivir un Triduo Pascual como nunca, al pie de la Cruz y ofreciendo todo lo vivido para la Gloria de Dios”, aseguró.

Un mes después del “evento”, dijo, “es Pablito quien sigue pagando con su salud lo que sucedió. Le han hecho una colostomía por una peritonitis que se dio; una traqueotomía para ayudarlo con uno de sus pulmones que colapsó, y sigue en la lucha, ahora por una fiebre que pudo haberle causado un catéter que tenía hace días en él”.

“Lizzy está mejor, y en total función de Pablo, no obstante la ayudamos a descansar y reponerse cuando está en casa”.

“Yo por mi parte sigo reponiéndome, mi estómago está bien, el bazo regenerándose, y solo me queda ayudarme caminando, haciendo ejercicios específicos, y cuidándome con un collarín especial, pues sí tuve una lesión por la zona del cuello que debo de prevenir”.

Martín aseguró que ha ofrecido a Dios “mi impotencia y debilidad, sabiendo que en eso Él se hace fuerte; y desde ahí admirando y agradeciendo la fortaleza de amigos y hermanos que nos han rodeado con su asistencia y cariño”.

“Me faltan palabras para agradecer las oraciones de fe e intercesión de tantos y tantas desde diversas partes del mundo, soy testigo de que la Oración del Justo es poderosa”, señaló.

El músico católico avisó además que el 20 de mayo de este año “será nuestro primer concierto de vuelta, en Guadalajara, en el Diana”.

“Según mis terapeutas para esa fecha estaré mejor, y podré compartir con ustedes en un concierto de agradecimiento”.

Al finalizar su mensaje, Martín Valverde reiteró su agradecimiento “a todos por su oración”.

