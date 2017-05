Hoy es la 54 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones

REDACCIÓN CENTRAL, 07 May. 17 / 01:57 am (ACI).- Con el tema ''Empujados por el espíritu Santo para la Misión'', la Iglesia celebra hoy la 54 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones en el Domingo del Buen Pastor.

Para esta ocasión el Santo Padre envió un mensaje especial destacando “la dimensión misionera de la llamada cristiana”.

Más adelante el Pontífice resaltó que "la acción silenciosa del Espíritu, que es el fundamento de la misión. Nunca podrá haber pastoral vocacional, ni misión cristiana, sin la oración asidua y contemplativa.”.

“Animo con fuerza a vivir esta profunda amistad con el Señor, sobre todo para implorar de Dios nuevas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. El Pueblo de Dios necesita ser guiado por pastores que gasten su vida al servicio del Evangelio.”, enfatizó el Papa Francisco.

Oración por las Vocaciones - San Juan Pablo II

Padre santo:

Fuente perenne de la existencia y del amor,

que en el hombre viviente

muestras el esplendor de tu gloria,

y pones en su corazón la simiente de tu llamada,

haz que ninguno, por negligencia nuestra, ignore este don o lo pierda,

sino que todos, con plena generosidad,

puedan caminar hacia la realización de tu Amor.

Señor Jesús,

que en tu peregrinar por los caminos de Palestina,

has elegido y llamado a tus apóstoles

y les has confiado la tarea de predicar el Evangelio,

apacentar a los fieles, celebrar el culto divino,

haz que hoy no falten a tu Iglesia

numerosos y santos Sacerdotes, que lleven a todos

los frutos de tu muerte y de tu resurrección.

Espíritu Santo: que santificas a la Iglesia

con la constante dádiva de tus dones,

introduce en el corazón de los llamados

a la vida consagrada

una íntima y fuerte pasión por el Reino,

para que con un sí generoso e incondicional

pongan su existencia al servicio del Evangelio.

Virgen Santísima, que sin dudar

te has ofrecido al Omnipotente

para la actuación de su designio de salvación,

infunde confianza en el corazón de los jóvenes

para que haya siempre pastores celosos,

que guíen al pueblo cristiano por el camino de la vida,

y almas consagradas que sepan testimoniar

en la castidad, en la pobreza y en la obediencia,

la presencia liberadora de tu Hijo resucitado.

Amén.

