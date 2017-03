Hoy es el primer Domingo de Cuaresma

REDACCIÓN CENTRAL, 05 Mar. 17 / 02:09 am (ACI).- Este 5 de marzo la Iglesia celebra el primer domingo de Cuaresma. El Evangelio del día corresponde a la lectura de Mateo 4: 1-11, pasaje que narra el momento en que Jesús es tentado en el desierto.

A continuación puede leer el Evangelio y la Homilía del Obispo de Santa María de los Ángeles (Chile), Felipe Bacarreza Rodríguez:

Evangelio del día (Mateo 4:1-11)

1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.

2 Y después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre.

3 Y acercándose el tentador, le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes.»

4 Mas él respondió: «Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.»

5 Entonces el diablo le lleva consigo a la Ciudad Santa, le pone sobre el alero del Templo,

6 y le dice: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: A sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna.»

7 Jesús le dijo: «También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios.»

8 Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria,

9 y le dice: «Todo esto te daré si postrándote me adoras.»

10 Dícele entonces Jesús: «Apártate, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a él darás culto.»

11 Entonces el diablo le deja. Y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían.

Puede revisar las otras lecturas litúrgicas del día en el siguiente enlace: https://www.aciprensa.com/calendario/calendario.php?dia=5&mes=3&ano=2017

Homilía de Mons. Bacarreza:

"Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte y así la muerte alcanzó a todos los hombres, ya que todos pecaron" (Rom 5,12). Esta frase de San Pablo se refiere evidentemente al pecado de Adán, el padre de toda la humanidad. Por ese pecado de Adán entró la muerte en el mundo, pues a él Dios le había dicho: "Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio" (Gen 2,17).

Comprendeos que Adán muriera, porque él pecó habiendo sido advertido. Pero ¿por qué "alcanzó la muer-te a todos los hombres"? El apóstol explica: "Porque todos pecaron".

Esta afirmación se entiende en dos sentidos: a) "Todos pecaron" en Adán, es decir, todos venimos a este mundo en el estado de pecado en que nos dejó el pecado de Adán, y con la sentencia de Adán: "Morirás". Este es el pecado original, con el cual todos somos concebidos, exceptuada la Inmaculada Virgen María, por singular privilegio. b) "Todos pecaron" en el sentido de que el hombre, privado de la gracia de Dios (aún no bautizado), llegado al uso de la razón, el primer acto responsable que hace es un pecado personal semejante al de Adán. Y a éste agrega muchos otros en su vida. Permanece, por tanto, firme la sentencia: "Por el pecado entró la muerte en el mundo".

Para leer la homilía completa puede dar click en el siguiente enlace: https://www.aciprensa.com/homilias/homilia.php?id=436