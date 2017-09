Hoy se inicia la Novena a San Francisco de Borja

REDACCIÓN CENTRAL, 24 Sep. 17 / 01:56 am (ACI).- “Bien sé que no son grandes, sino los que se conocen por pequeños; ni son ricos los que tienen, sino los que no desean tener; ni son honrados, sino los que trabajan para que Dios sea honrado y glorificado”, escribió una vez el gran jesuita San Francisco de Borja a su amigo San Pedro Fabro.

Cercanos a la Fiesta de San Francisco de Borja, cuya fiesta se celebra cada 3 de octubre, aquí una novena en honor de aquel que dejó todas las riquezas de la realeza para ingresar a la Compañía de Jesús y servir en la Iglesia con San Ignacio de Loyola.