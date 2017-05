Hoy comienza la Novena a la Virgen de Fátima

REDACCIÓN CENTRAL, 04 May. 17 / 01:53 am (ACI).- “Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas”, dijo la Virgen de Fátima en una de sus apariciones.

La Fiesta de la Virgen de Fátima es una de las celebraciones marianas más conocidas en el mundo entero y se festeja cada 13 de mayo, en memoria de la primera aparición de la Virgen en 1917 en las colinas de Cova de Iría (Portugal), a tres pequeños pastorcitos, Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto.

Como es costumbre en la Iglesia, miles de fieles se preparan nueve días antes para esta gran celebración y por ello te compartimos la Novena a la Virgen de Fátima que puede ser rezada en familia, comunidad o de manera personal:

Más información en el especial de la Virgen de Fátima.