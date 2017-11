Hoy celebramos a 117 santos mártires asesinados por odio a la fe en Vietnam

REDACCIÓN CENTRAL, 24 Nov. 17 / 12:03 am (ACI).- Por el siglo XVI la Evangelización llegó a Vietnam y muchos la acogieron con alegría, pero rápidamente también se inició la persecución a los cristianos.

Es así que durante varios siglos miles de vietnamitas fueron martirizados, entre ellos Obispos, sacerdotes, religiosos y laicos.

Muchos de ellos fueron enterrados en forma anónima, pero su recuerdo permanece vivo en el espíritu de la comunidad católica.

De este grupo de valientes cristianos, 117 católicos, cuyos nombres se han llegado a determinar, fueron canonizados por San Juan Pablo II en 1988 y su fiesta se celebra cada 24 de noviembre.

De este grupo, 75 fueron decapitados, 22 estrangulados, 6 quemados vivos, 5 condenados al desgarro de los miembros del cuerpo y 9 fueron condenados a morir en la cárcel con torturas.

Los 117 mártires de Vietnam, conformados también por misioneros españoles y franceses, son:

1 Andrés DUNG-LAC, Sacerdote 21-12-1839

2 Domingo HENARES, Obispo O.P. 25-06-1838

3 Clemente Ignacio DELGADO CEBRIAN, Obispo O.P. 12-07-1838

4 Pedro Rosa Ursula BORIE, Obispo M.E.P. 24-11-1838

5 José María DIAZ SANJURJO, Obispo O.P. 20-07-1857

6 Melchor GARCIA SAMPEDRO SUAREZ, Obispo O.P. 28-07-1858

7 Jerónimo HERMOSILLA, Obispo O.P. O1-11-1861

8 Valentín BERRIO OCHOA, Obispo O.P. 01-11-1861

9 Esteban Teodoro CUENOT, Obispo M.E.P. 14-11-1861

10 Francisco GIL DE FEDERICH, Sacerdote O.P. 22-O1-1745

11 Mateo ALONSO LECINIANA, Sacerdote O.P. 22-O1-1745

12 Jacinto CASTANEDA, Sacerdote O.P. 07-11-1773

13 Vicente LE OUANG LIEM, Sacerdote O.P. 07-11-1773

14 Emanuel NGUYEN VAN TRIEU, Sacerdote 17-09-1798

15 Juan DAT, Sacerdote 28-10-1798

16 Pedro LE TuY, Sacerdote 11-10-1833

17 Francisco Isidoro GAGELIN, Sacerdote M.E.P. 17-10-1833

18 José MARCHAND, Sacerdote M.E.P. 30-11-1835

19 Juan Carlos CORNAY, Sacerdote M.E.P. 20-09-1837

20 Vicente DO YEN, Sacerdote O.P. 30-06-1838

21 Pedro NGUYEN BA TUAN, Sacerdote 15-07-1838

22 José FERNANDEZ, Sacerdote O.P. 24-07-1838

23 Bernardo VU VAN DUE, Sacerdote 01-08-1838

24 Domingo NGUYEN VAN HANH (DIEU), Sacerdote O.P. 01-08-1838

25 Santiago Do MAI NAM, Sacerdote 12-08-1838

26 José DANG DINH (NIEN) VIEN, Sacerdote 21-08-1838

27 Pedro NGUYEN VAN TU, Sacerdote O.P. 05-09-1838

28 Francisco JACCARD, Sacerdote M.E.P. 21-09-1838

29 Vicente NGUYEN THE DIEM, Sacerdote 24-11-1838

30 Pedro VO BANG KHOA, Sacerdote 24-11-1838

31 Domingo TUOC, Sacerdote O.P. 02-04-1839

32 Tomás DINH VIET Du, Sacerdote O.P. 26-11-1839

33 Domingo NGUYEN VAN (DOAN) XUYEN, Sacerdote O.P. 26-11-1839

34 Pedro PHAM VAN TIZI, Sacerdote 21-12-1839

35 Pablo PHAN KHAc KHOAN, Sacerdote 28-04-1840

36 Josée DO QUANG HIEN, Sacerdote O.P. 09-05-1840

37 Lucas Vu BA LOAN, Sacerdote 05-06-1840

38 Domingo TRACH (DOAI), Sacerdote O.P. 18-09-1840

39 Pablo NGUYEN NGAN, Sacerdote 08-11-1840

40 José NGUYEN DINH NGHI, Sacerdote 08-11-1840

41 Martín TA Duc THINH, Sacerdote 08-11-1840

42 Pedro KHANH, Sacerdote 12-07-1842

43 Agustín SCHOEFFLER, Sacerdote M.E.P. 01-05-1851

44 Juan Luis BONNARD, Sacerdote M.E.P. 01-05-1852

45 Felipe PHAN VAN MINH, Sacerdote 03-07-1853

46 Lorenzo NGUYEN VAN HUONG, Sacerdote 27-04-1856

47 Pablo LE BAo TINH, Sacerdote 06-04-1857

48 Domingo MAU, Sacerdote O.P. 05-11-1858

49 Pablo LE VAN Loc, Sacerdote 13-02-1859

50 Domingo CAM, Sacerdote T.O.P. 11-03-1859

51 Pedro DOAN LONG QUY, Sacerdote 31-07-1859

52 Pedro Francisco NERON, Sacerdote M.E.P. 03-11-1860

53 Tomás KHUONG, Sacerdote T.O.P. 30-01-1861

54 Juan Teofano VENARD, Sacerdote M.E.P. 02-02-1861

55 Pedro NGUYEN VAN Luu, Sacerdote 07-04-1861

56 José TUAN, Sacerdote O.P. 30-04-1861

57 Juan DOAN TRINH HOAN, Sacerdote 26-05-1861

58 Pedro ALMATO RIBERA, Sacerdote O.P. 01-11-1861

59 Pablo TONG VIET BUONG, Laico 23-10-1833

60 Andrés TRAN VAN THONG, Laico 28-11-1835

61 Francisco Javier CAN, Catequista 20-11-1837

62 Francisco DO VAN (HIEN) CHIEU, Catequista 25-06-1838

63 José NGUYEN DINH UPEN, Catequista T.O.P. 03-07-1838

64 Pedro NGUYEN DicH, Laico 12-08-1838

65 Miguel NGUYEN HUY MY, Laico 12-08-1838

66 José HOANG LUONG CANH, Laico T.O.P. 05-09-1838

67 Tomás TRAN VAN THIEN, Seminarista 21-09-1838

68 Pedro TRUONG VAN DUONG, Catequista 18-12-1838

69 Pablo NGUYEN VAN MY, Catequista 18-12-1838

70 Pedro VU VAN TRUAT, Catequista 18-12-1838

71 Agustín PHAN VIET Huy, Laico 13-06-1839

72 Nicolás BUI DUC THE, Laico 13-06-1839

73 Domingo (Nicolás) DINH DAT, Laico 18-07-1839

74 Tomás NGUYEN VAN DE, Laico T.O.P. 19-12-1839

75 Francisco Javier HA THONG MAU, Catequista T.O.P. 19-12-1839

76 Agustín NGUYEN VAN MOI, Laico T.O.P. 19-12-1839

77 Domingo Bui VAN UY, Catequista T.O.P. 19-12-1839

78 Esteban NGUYEN VAN VINTI, Laico T.O.P. 19-12-1839

79 Pedro NGUYEN VAN HIEU, Catequista 28-04-1840

80 Juan Bautista DINH VAN THANH, Catequista 28-04-1840

81 Antonio NGUYEN HUU (NAM) QUYNH, Laico 10-07-1840

82 Pietro NGUYEN KHAC Tu, Catequista 10-07-1840

83 Tomás TOAN, Catequista T.O.P. 21-07-1840

84 Juan Bautista CON, Laico 08-11-1840

85 Martín THO, Laico 08-11-1840

86 Simón PHAN DAc HOA, Laico 12-12-1840

87 Inés LE THi THANH (DE), Laica 12-07-1841

88 Mateo LE VAN GAM, Laico 11-05-1847

89 José NGUYEN VAN Luu, Catequista 02-05-1854

90 Andrés NGUYEN Kim THONG (NAM THUONG), Catequista 15-07-1855

91 Miguel Ho DINH HY, Laico 22-05-1857

92 Pedro DOAN VAN VAN, Catequista 25-05-1857

93 Francisco PHAN VAN TRUNG, Laico 06-10-1858

94 Domingo PHAM THONG (AN) KHAM, Laico T.O.P. 13-01-1859

95 Lucas PHAM THONG (CAI) THIN, Laico 13-01-1859

96 José PHAM THONG (CAI) TA, Laico 13-01-1859

97 Pablo HANH, Laico 28-05-1859

98 Emanuel LE VAN PHUNG, Laico 31-07-1859

99 José LE DANG THI, Laico 24-10-1860

100 Mateo NGUYEN VAN (NGUYEN) PHUONG, Laico 26-05-1861

101 José NGUYEN DUY KHANG, Catequista T.O.P. 06-11-1861

102 José TUAN, Laico 07-01-1862

103 José TUC, Laico 01-06-1862

104 Domingo NINH, Laico 02-06-1862

105 Domingo TORI, Laico 05-06-1862

106 Lorenzo NGON, Laico 22-05-1862

107 Pallo (DONG) DUONG, Laico 03-06-1862

108 Domingo HUYEN, Laico 05-06-1862

109 Pedro DUNG, Laico 06-06-1862

110 Vicente DUONG, Laico 06-06-1862

111 Pedro THUAN, Laico 06-06-1862

112 Domingo MAO, Laico 16-06-1862

113 Domingo NGUYEN, Laico 16-06-1862

114 Domingo NHI, Laico 16-06-1862

115 Andrés TUONG, Laico 16-06-1862

116 Vicente TUONG, Laico 16-06-1862

117 Pedro DA, Laico 17-06-1862