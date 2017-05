Homenaje a jóvenes fallecidos en España: Son hijos de la Virgen del Recuerdo

MADRID, 15 May. 17 / 11:24 am (ACI).- Después de la trágica muerte de Belén y José, dos jóvenes de 17 años que fallecieron al caer el suelo del ascensor en el que viajaban, un ex alumno del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo ha publicado una carta en Facebook en la que rinde un sencillo homenaje a los dos jóvenes fallecidos.

Los dos jóvenes que murieron el pasado 9 de mayo, estudiaban en el colegio Nuestra Señora del Recuerdo, en Madrid (España) y habían acabado los exámenes finales de 2º de bachillerato recientemente.

Con su carta, Carlos Pinedo Texidor, antiguo alumno del centro, busca consolar a los compañeros de José y Belén y también pide ayuda a la devoción mariana a la que está dedicado su colegio.

“Decía un profesor muy querido, que ser hijo del Recuerdo tiene algo inexplicable, que no se puede explicar. Solo vivir. Lo hemos vivido, una Misa improvisada, abarrotada de amigos, familiares, profesores, personal escolar, antiguos y actuales alumnos. Todos por Belén y

José”, explica en un post de Facebook el joven.

Señala que “jamás podré entender el dolor que han sentido hoy sus compañeros de curso, sus familiares y sus profesores. Pero hay algo que llevamos grabado a fuego en nosotros, ‘Dulcísima Virgen del Recuerdo, bendice a los que vamos a partir’”.

Ante esta situación desgarradora, el ex alumno explica en su post: “Hoy, Madre Querida, has bendecido a dos de tus hijos. Han partido dejando mucho por hacer, pero más aún hecho. Son 18 años de buenas experiencias, 18 años de amistades, Querida Madre, 18 años queriéndote”.

Dirigiéndose a la promoción de 2017, a los familiares, profesores, al personal escolar y tanto a antiguos como nuevos alumnos, asegura: “Sabed que hay consuelo, hay algo más y a Belén y José les ha tocado antes. Recordadles como lo que fueron, y como lo que son: Dos hijos de

la Virgen del Recuerdo que vuelven a su manto sagrado”.

Poco después de la muerte de los dos jóvenes en Madrid, comenzó una cadena de oración en las redes sociales pidiendo por sus almas, por sus familias y por todos sus compañeros y amigos, afectados por la tragedia.

Según las últimas investigaciones, el ascensor en el que fallecieron tenía todos los permisos en regla y había pasado las revisiones pertinentes.

También te puede interesar: