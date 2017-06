Hombre “transgénero” causa controversia al ganar categoría femenina de atletismo escolar

WASHINGTON D.C., 06 Jun. 17 / 07:20 pm (ACI).- Andraya Yearwood, un estadounidense adolescente de 15 años que se identifica como mujer, ha despertado controversia tras ganar competencias escolares de atletismo en las categorías de 100 y 200 metros planos en Connecticut, Estados Unidos.

La semana pasada, Yearwood, de la secundaria Cromwell, ganó las competencias femeninas de 100 y 200 metros en la competencia de la Clase M de la Conferencia Atlética Interescolar de Connecticut (CIAC, por sus siglas en inglés), con tiempos con los que no habría pasado de los últimos lugares en la categoría masculina.

Hasta abril de este año, Yearwood no se había sometido a ninguna cirugía de cambio de sexo o terapia hormonal. Aun así, se le permite participar en categorías femeninas.

La CIAC permite a estudiantes “transgénero” participar en estas competencias guiándose por las leyes del estado de Connecticut, que prohíben la discriminación en base a “identidad o expresión de género”.

Kate Hall, joven de la secundaria de Stonington que ganó la carrera de 100 metros el año pasado, quedó en segundo puesto este año, detrás de Yearwood.

“Es frustrante”, reconoció Hall en declaraciones recogidas por el diario The Day, y admitió que no puede expresar ampliamente sus críticas.

“Así es como son las cosas ahora, no puedo decir realmente lo que quiero decir, pero no hay mucho que pueda hacer al respecto”, lamentó.

Yearwood, por su lado dijo que “como que esperaba” ganar las competencias femeninas. “Siempre he llegado primera, así que lo esperaba de cierta manera. Estoy realmente orgullosa”, dijo a The Day.

La madre de Yearwood, Ngozi Nnaji, defendió la participación de su hijo en competencias femeninas a pesar de que los críticos dijeran que “es injusto y no es correcto”.

“Mi respuesta a eso es: ‘¿Por qué no?’. Ella está compitiendo y practicando y dándolo todo y presentándose y sobresaliendo en base a sus habilidades. Que eso sea suficiente. Déjenla hacer eso y que esté orgullosa de eso”, dijo a The Day.

Yearwood completó los 100 metros planos en 12.66 segundos, y los 200 metros planos en 26.08 segundos. Los tiempos de los últimos lugares entre los hombres fueron de 11.73 segundos y de 25.59 segundos para los 100 y 200 metros, respectivamente.

Cromwell's Andraya Yearwood is a state champion in the 100 dash. Ran 12.66 to win in 1st appearance at Class M Championships. #cttrack pic.twitter.com/8RELfAEeLF