Hombre semidesnudo ataca imagen de San Francisco de Asís en Brooklyn [VIDEO]

NUEVA YORK, 17 Nov. 17 / 05:04 pm (ACI).- Un hombre semidesnudo atacó dos veces en las últimas semanas una estatua de San Francisco de Asís en una iglesia en Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos).

La estatua de San Francisco, dañada por los ataques, se encuentra en los jardines de la iglesia Blessed Sacrament (Santísimo Sacramento), en el vecindario de Cypress Hills.

A shirtless man damaged a St. Francis statue at the Blessed Sacrament Church in Brooklyn after knocking it over twice in recent weeks, police said https://t.co/aOpsy2a40Q pic.twitter.com/4y8DRJTMyw