Hombre destruye imágenes de Jesús, la Virgen y los ángeles en Catedral en Honduras

REDACCIÓN CENTRAL, 13 Jun. 17 / 04:57 pm (ACI).- Un hombre, aparentemente cristiano evangélico, ingresó a la Catedral de San Pedro Sula, en Honduras, y destruyó imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen de la Medalla Milagrosa y de distintos ángeles.

Alrededor de las 11:30 a.m. (hora local), del 10 de junio, el sujeto, identificado por la prensa local como Edman Garanche, ingresó al templo católico con un maletín, en el que llevaba una Biblia, un libro titulado “Apacienta mis ovejas” y un pasaporte.

De forma intempestiva, el hombre volteó el anda que servía de base para una estatua de la Virgen María. La imagen cayó y quedó destruida sobre el suelo.

Imagen desfigurada del Sagrado Corazón de Jesús. Foto: Cortesía Catedral de San Pedro Sula.

Luego atacó las imágenes de los ángeles y finalmente desfiguró el rostro de la estatua del Sagrado Corazón de Jesús.

Los guardias lograron detenerlo cuando intentaba destruir las imágenes del Vía Crucis, en las paredes del templo.

Imagen destruida de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Foto: Cortesía Catedral de San Pedro Sula.

En declaraciones a ACI Prensa, el Párroco de la Catedral, P. Glenis Mejía, explicó que “la Catedral es un ícono de la ciudad de San Pedro Sula y es un recinto donde toda la gente entra con normalidad, como lugar público”, por lo que nadie sospechó del atacante.

El sujeto fue posteriormente llevado a la delegación policial. En el exterior de la Catedral, un hombre que se identificó como padre del agresor dijo que este sufría un trastorno mental.

Material que llevaba consigo el hombre que atacó las imágenes en la Catedral de San Pedro Sula. Foto: Cortesía Catedral de San Pedro Sula.

“Yo me fui a poner la denuncia”, dijo el sacerdote, y señaló que un restaurador de imágenes estimó en 12 mil lempiras (alrededor de 512 dólares) el costo de su trabajo.

El P. Mejía lamentó que los policías trataron de convencerlo de no presentar la denuncia.

“Me dijeron ‘Padre, esta denuncia no procede mucho, porque tiene problemas mentales’”, señaló, pero aseguró que “yo no puedo pasar por alto esto, porque otra persona va a venir va a hacer lo mismo”.

El sacerdote señaló además que el agresor suele predicar en el parque frente a la Catedral, y entre sus pertenencias llevaba un pasaporte, “parece que para ir a predicar a El Salvador, Guatemala”.

“Si predicamos a un Dios de amor, el Dios de amor no procede de esta manera. Y si yo no denuncio esto, yo me vuelvo cómplice de aquellos que manifiestan la violencia, la guerra, conflicto, que irrumpen la armonía entre hermanos”, señaló.

“Los policías a veces se mofan diciendo que son cristianos evangélicos, y quieren que todo lo deje así, pero yo no puedo quedarme callado ante esto”, precisó.

También te puede interesar: