Hermanitas de los Pobres enfrentan nueva demanda tras liberarse de mandato abortista

WASHINGTON D.C., 26 Nov. 17 / 12:00 pm (ACI).- Las Hermanitas de los Pobres (Little Sisters of the Poor) regresarán a la corte para defender su exención del mandato federal abortista de la administración del presidente Barack Obama, luego de que dos estados entablaran demandas contra esta resolución judicial.

“Nadie necesita monjas para obtener anticonceptivos, y nadie necesita que estos muchachos vuelvan a encender la guerra cultural divisiva e innecesaria de la última administración”, dijo el 21 de noviembre, en conferencia de prensa, Mark Rienzi, abogado principal de Becket Law y de las Hermanitas de los Pobres.

Las Hermanitas de los Pobres son hermanas religiosas dedicadas a vivir y cuidar a los ancianos pobres. En los últimos años, se vieron envueltas en una demanda que desafió el mandato abortista de la administración del presidente Barack Obama, el cual exigía ofrecer un plan de salud para empleados que cubra anticoncepción, esterilizaciones y algunos medicamentos que pueden causar abortos tempranos.

El mes pasado, la administración del Presidente Donald Trump anunció cambios al mandato, incluida una amplia exención religiosa que ofrecía protección a las organizaciones sin fines de lucro y algunas con fines de lucro, si pueden demostrar una objeción religiosa a las demandas del mandato.

Sin embargo, los estados de California y Pensilvania ahora están demandando y desafiando la exención religiosa de las hermanas.

“El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, y el fiscal general de California, Xavier Becerra, ahora han presentado demandas para quitarle los derechos que las Hermanitas acaban de ganar”, indicó Rienzi.

Por tal motivo, la firma Becket Law, que busca proteger la libre expresión de todas las tradiciones religiosas, está “pidiendo a la corte que se asegure de que puedan continuar su vital ministerio de cuidar a los ancianos pobres sin violar su fe”.

Rienzi dijo que las demandas de Pensilvania y California “son evidentes objeciones políticas”.

“Estas demandas realmente hablan sobre todas las otras formas que estos estados ya tienen y ya están usando para distribuir anticonceptivos a mujeres que los quieren, lo que por supuesto prueba que no necesitan monjas católicas que lo hagan por ellos”, agregó.

Las audiencias comenzarán a mediados de diciembre y algunas de las Hermanitas de los Pobres estarán presentes.

