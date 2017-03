HazteOír denuncia al Ayuntamiento de Madrid por amenazas y coacciones

MADRID, 06 Mar. 17 / 09:53 am (ACI).- HazteOír denunció ante los jueces el acoso, las amenazas y coacciones que están sufriendo por parte del Ayuntamiento de Madrid por la campaña #ElBusDeLaLibertad que pretende sensibilizar a los padres de las leyes de ideología de género presentes en España.

Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOír (HO) ha denunciado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el delegado del área de Salud y Seguridad, Javier Barbero y la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre por posibles delitos de amenazas, coacciones contra la integridad moral, prevaricación, incitación al odio y discriminación.

“Estos son los delitos que creemos que ha cometido el Ayuntamiento de Madrid saltándose los derechos de la Constitución. Han perseguido al bus reteniéndolo de manera ilegal sin ningún tipo de resolución judicial o administrativa, ya que pedimos a la policía el escrito y no nos lo dieron”.

Arsuaga precisió que “han violado la ordenanza de publicidad porque nos pusieron una multa a las puertas del Ayuntamiento y agentes de la policía nos pararon hasta en dos ocasiones para pedirnos los papeles de la caravana”.

Ante esta situación el presidente de HO denunció estar sufriendo “una especie de acoso” por parte de la Policía Municipal.

“Es inaceptable que en un país democrático se convierta a la Policía Municipal en Policía de Pensamiento para perseguir a quienes ejercen su libertad de expresión. Nos acusan de incitar al odio y estamos convencidos de que quien ha incitado al odio son estos dirigentes del Ayuntamiento de Madrid”.

En ese sentido, afirmó que “lo que empezó siendo una campaña por la libertad de educación se ha convertido también en una reivindicación por la libertad de expresión que está siendo vulnerada por el ayuntamiento que dirige Manuela Carmena”.

“Podemos y el Ayuntamiento hacen gala de su ideología comunista y quieren excluir las ideas que se contraponen a las suyas. Esperamos que cuando suframos de nuevo el acoso podamos ver garantizados nuestros derechos fundamentales por parte de los jueces y la policía Nacional”, aseguró Arsuaga.

También ha mostrado su esperanza de que “igual que la justicia actuó de manera rapidísima, en menos de 24 horas, para dictaminar el secuestro del autobús, también intervenga para imponer las medidas cautelares para nuestra protección frente a la Policía Municipal que Manuela Carmena envía para acosarnos”.

“Queremos que la Policía Nacional nos proteja y no nos ocurra como el viernes que nos pone multa de manera ilegal. Queremos que se garanticen nuestros derechos”, aseguró.

Arsuaga manifestó su deseo de que “los jueces amparen nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento. Porque es lo que está en juego ahora mismo”.

Sobre estas acciones también se ha pronunciado Javier María Pérez, Abogado de HazteOír, quien ha asegurado que la policía “juega a buscar el bus naranja, porque van detrás de la autocaravana, a pesar de que el lema cumple la ley”.

“Han multado a mi cliente a pesar de que se cumple la ordenanza Municipal de publicidad, porque no se aplica la misma para las organizaciones sin ánimo de lucro. Hay amenazas, coacciones y con sus declaraciones, (Carmena, Barbero y Maestre) han levantado odio y alarma social porque es una campaña que pretende criminalizar una asociación que está en contra de la imposición ideológica en los colegios, según el artículo 27 de la Constitución”, ha precisado el abogado.

Pérez también aseguró que esta campaña nunca ha estado dirigida a menores, sino a los padres porque se decía claramente: “Padres no dejéis que manipulen a vuestros hijos. Y les animaba a ejercitar sus derechos”.

“Pedimos que el Ayuntamiento deje de crear alarma contra una cuestión que no existe, porque no se ha ejercitado un solo acto de violencia contra transexuales, porque esta campaña no habla de transexuales. Mientras que sí ha habido violencia y amenazas contra mi representado HO”, ha insistido el letrado.

Ignacio Arsuaga informó que la campaña #ElBusDeLaLibertad sigue adelante. Junto con la caravana que actualmente circula por Madrid, en los próximos días está previsto que se incluya un nuevo autobús con un mensaje distinto. Además de esperan que el primer autobús continúe con la campaña cuando se resuelva el recurso judicial.

En total serían 3 vehículos los que compondrán la campaña y, según afirmó Arsuaga, “a partir de la semana que viene visitarán las ciudades de Barcelona, Valencia, Pamplona, Zaragoza, Vitoria, San Sebastián y Bilbao”.

Algo que, según ha explicado el presidente de HO, será posible “gracias a la cantidad de gente que nos apoya y que nos ha enviado sus donativos”.

También ha asegurado que el próximo domingo 12 de marzo habrá una manifestación en Madrid “para seguir defendiendo el derecho a la libertad de expresión y concienciar a la sociedad y a los padres sobre las leyes de adoctrinamiento sexual presentes en 10 comunidades autónomas para adoctrinar a nuestros hijos con la ideología de género”.

En los próximos días también presentarán querellas individuales contra los políticos Pedro Sánchez (PSOE), Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid y miembro del PP, Íñigo Errejón y Pablo Echenique (PODEMOS) por los insultos y vejaciones a través de las redes sociales que han contribuido a que otros insulten y amenacen de muerte a miembros de HazteOír.

Antecedentes

Esta denuncia tiene lugar después de las repetidas acciones de la Policía Municipal contra el autobús y la caravana que HazteOir.org puso en circulación la semana pasada como parte de la campaña #ElBusDeLaLibertad.

El pasado martes se retuvo de manera ilegal y sin notificación el autobús de la campaña en el que se podía leer: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen”.

Posteriormente el juez dictaminó que el mensaje que llevaba el autobús podría ser causa de “menosprecio” hacia algunas personas, por lo que si el lema se cambiaba podría continuar la campaña.

Hasta ahora el autobús se encuentra paralizado en un garaje a las afueras de Madrid a la espera de que se resuelva la apelación que HO presentó a la decisión del juez.

El viernes HO sacó un nuevo vehículo, una autocaravana, a las calles de Madrid con un mensaje distinto, “¿Los niños tienen pene? ¿Las niñas tienen vulva?” que se ajusta con la petición del juez de cambiar el mensaje.

Sin embargo, agentes de la Policía Municipal multaron a Ignacio Arsuaga por una supuesta violación de la ordenanza municipal de publicidad por la que no pueden circular vehículos con mensajes comerciales.

Las organizaciones sin ánimo de lucro, como es HazteOír, están exentas de esta normativa por lo que sí pueden circular con mensajes de sensibilización.

