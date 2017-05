Hablar de inclusión en un mundo sin Síndrome de Down es un contrasentido, denuncian

BUENOS AIRES, 03 May. 17 / 09:13 pm (ACI).- Pedro Crespi, director ejecutivo de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), afirmó que el respeto a la vida humana es el primero de los derechos y sin él no se puede hablar de inclusión.

“Es importante que quienes somos parte de movimientos de familias y de derechos humanos tengamos siempre en claro el valor de la vida humana, ya que su respeto legitima la petición del resto de los derechos”, sostuvo.

El mensaje de Crespi se refirió a la reciente difusión de las cifras del Dr. Peter McParland, ginecólogo en el National Maternity Hospital de Dublín, quien señaló que Islandia, desde hace un tiempo, ya no tiene niños con Síndrome de Down.

Crespi calificó de “escalofriante” la situación de Islandia, “el primer país del mundo donde se registra un índice de natalidad del 0% de personas con síndrome de Down en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque el 100 % de los bebés por nacer con esta discapacidad son abortados”, dijo.

El director de ASDRA explicó que Dinamarca también “va en esa dirección”. En el caso de Gran Bretaña y Estados Unidos “el 90 % de los niños con síndrome de Down también son abortados. Y esto ocurre, seguramente, en otros sitios del planeta. Sobre todo, en aquellos a los que se los conoce como el primer mundo”.

“Todos debemos hacer una profunda reflexión al respecto. Estamos a tiempo. Y que el tiempo, valga la redundancia, no nos sorprenda hablando de inclusión a un mundo sin personas con Síndrome de Down”.

“Valoramos el reconocimiento de derechos, el desarrollo de prácticas accesibles y los esfuerzos específicos en distintas instituciones para que las personas con discapacidad puedan participar en la sociedad de manera plena”, resaltó Crespi.

“No obstante, hay un tema que por cuestiones ideológicas muchas veces se trata sin el rigor necesario y que es fundamental: el derecho a la vida. Y resulta que sin este, es un contrasentido total hablar de otros derechos para una persona”, precisó.

En tanto, el Centro de Bioética Persona y Familia en Argentina que divulgó el mensaje de Crespi, sostuvo que “el derecho a la vida de las personas con discapacidad se encuentra hoy bajo una creciente amenaza por la difusión de una mentalidad que, de la mano de nuevas y poderosas herramientas de diagnóstico prenatal, pretende eliminar a las personas antes de su nacimiento en razón de sus características genómicas”.

También te puede interesar: