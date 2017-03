Grupos provida apoyan a juez nominado por Trump para Corte Suprema de EEUU

WASHINGTON D.C., 22 Mar. 17 / 08:39 pm (ACI).- El juez Neil Gorsuch merece una “rápida confirmación” para la Corte Suprema de Estados Unidos, han asegurado líderes pro-familia y provida del país.

“Neil Gorsuch ha probado ser un defensor de los derechos humanos más básicos” señalaron los firmantes de una carta compilada por la plataforma Susan B. Anthony List, dirigida a los senadores de Estados Unidos.

La carta, difundida el 20 de marzo, citó un fragmento del libro “El futuro del suicidio asistido y la eutanasia”, de Gorsuch, en el que dijo que “la vida humana es fundamental e inherentemente valiosa y la privación intencional de la vida humana por personas privadas siempre está mal”.

Más de 50 líderes firmaron la carta, incluidos los representantes de Susan B. Anthony List, Live Action, National Right to Life, Students for Life y grupos provida y pro-familia estatales.

Los firmantes elogiaron a Gorsuch como un nominado inteligente e imparcial, con un temperamento apropiado, citando su confirmación unánime en 2006, por parte del Senado, para su actual cargo en la Corte de Apelaciones del 10º Circuito de Estados Unidos.

“Creemos que las opiniones reflexivas del juez Gorsuch iluminan cómo definiríamos difíciles cuestiones en la Corte Suprema”, señalaron.

De ser aprobado por el Senado, la presencia de Gorsuch en la Corte Suprema podría afectar casos importantes que involucran la libertad religiosa y el aborto legal, entre otros.

De acuerdo a la carta del 20 de marzo, Gorsuch aplicaría una aproximación “originalista” a la Constitución de Estados Unidos, y respetaría la separación de poderes, siguiendo la tradición del fallecido juez de la Corte Suprema, Antonin Scalia.

Varios de los firmantes de la carta, entre ellos Marjorie Dannenfelser de Susan B. Anthony List y el P. Frank Pavone de Priests for Life (Sacerdotes por la Vida), formaron parte del consejo asesor católico del Presidente Donald Trump durante la campaña electoral de 2016.

Gorsuch, episcopaliano, estudió en la Universidad de Columbia y en la Escuela de Leyes de Harvard.

Obtuvo su doctorado en la Universidad de Oxford, donde sus estudios fueron supervisados por John Finnis, influyente filósofo legal católico y teórico de la ley natural.

Traducido y adaptado por David Ramos. Publicado originalmente en CNA.

