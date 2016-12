Gobierno de Trump: Católico que recibió burlas en redes es nuevo secretario de prensa

WASHINGTON D.C., 23 Dic. 16 / 07:12 pm (ACI).- Este jueves el equipo de transición del Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el nombramiento del director de comunicaciones del Comité Nacional Republicano (RNC) y jefe de estrategia, Sean Spicer, como nuevo Secretario de prensa de la Casa Blanca.

Spicer, de 45 años, ha sido un importante defensor de Trump.

Es un hombre con larga trayectoria en Washington. Sirvió durante los últimos seis años como director de comunicaciones del RNC y cerca de 15 años en comunicaciones para varios republicanos. Tiene relaciones de muchos años con la prensa en Washington D.C. y es un conocido de los medios de comunicación.

En febrero de 2016, durante el Miércoles de Ceniza, Spicer recibió burlas de un grupo de tuiteros durante la emisión de un programa de CNN en inglés, al que había sido invitado para hablar de las elecciones primarias de New Hampshire.

En aquella ocasión, el republicano llevaba en su frente las cenizas en forma cruz, que simbolizan la preparación personal del católico para vivir el Misterio Pascual, es decir, la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor Jesús. Sin embargo, sus críticos indicaron que había “metido la pata” colocándose maquillaje y se procedió a bromear al respecto.

“HOMBRE. TU FRENTE”, dijo un tuitero, que añadió una captura de pantalla de Spicer hablando para CNN.

"@seanspicer ¿Alguien le hizo una broma o usted tiene algo en la cabeza lol?", tuiteó otro usuario.

@seanspicer someone pulled a prank on you or you've got something on your head lol pic.twitter.com/EtaOWzCMXI — Mayor of Minnie (@brantleyj99) 10 de febrero de 2016

“¿Qué onda con el maquillaje @seanspicer?”, preguntó otro.

Por su parte, Spicer respondió a cada uno de los tuits con el hashtag #AshWednesday (#MiércolesCenizas), mientras que otros católicos intervinieron para solidarizarse con el estratega político.

"Estimados trolls de Twitter: Tal vez dediquen menos tiempo a los tweets sarcásticos acerca de la marca en la frente de @seanspicer y más tiempo a aprender sobre el Miércoles de Ceniza”, tuiteó el político Mo Elleithee.

Dear Twitter trolls: Maybe less time on snarky tweets about the mark on @seanspicer’s forehead & more time learning about Ash Wednesday. — Mo Elleithee (@MoElleithee) 10 de febrero de 2016

"Me solidarizo con mi amigo @seanspicer, que está teniendo que explicar su catolicismo a un grupo de críticos después de su participación en @CNN. #AshWednesday", escribió Marcos Standriff, ex director de comunicaciones en el Partido Republicano de California.

Feeling bad for my RNC buddy @seanspicer, who's having to explain his Catholicism to a shrivel of critics after his @CNN spox. #AshWednesday — Mark Standriff (@MarkStandriff) 10 de febrero de 2016

A la fecha Donald Trump ha decidido nombrar a varios líderes provida para importantes cargos en su próximo gobierno. Se trata de Mike Pence, Jeff Sessions, Nikki Halley, Betsy DeVos y Ben Carson, además del próximo Secretario de Servicios Humanos y de Salud (HHS), Tom Price.

