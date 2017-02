Gobierno de Cuba secuestra a dirigente del MCL para que no asista a juicio contra Cardet

LA HABANA, 20 Feb. 17 / 04:34 pm (ACI).- El Movimiento Cristiano Liberación (MCL), denunció que ayer domingo el gobierno cubano mantuvo secuestrada por varias horas a su dirigente Rosa María Rodríguez para evitar que viaje a Holguín, donde tendrá lugar el juicio contra su Coordinador Nacional, Eduardo Cardet Concepción.

Desde su sitio web, el MCL alertó que Rodríguez García fue “secuestrada” cuando estaba dentro del bus que la llevaría de La Habana a Holguín, provincia ubicada en el oriente de Cuba y donde permanece detenido Cardet desde el 30 de noviembre de 2016.

Aproximadamente a las 7:30 a.m. Rosa María Rodríguez “avisó por teléfono ‘me secuestran’, y una voz masculina le decía ‘apaga el teléfono’. Desde entonces no se sabe nada de ella, su familia no obtiene respuesta de la policía”, denunció ayer el MCL.

Posteriormente, el movimiento fundado por Oswaldo Payá informó que Rodríguez García, miembro de su Consejo Coordinador, fue abandonada por los agentes del gobierno la noche del domingo en un lugar apartado.

A través de un audio difundido este lunes, la dirigente relató que cuando el bus salía de La Habana fue detenido por un auto lada blanco, del cual salieron dos agentes de la Seguridad del Estado. “Fueron directamente donde estaba yo y me dijeron ‘tienes que acompañarnos’”, recordó.

Luego la bajaron del bus y le ordenaron que apagara el teléfono celular, se lo quitaron y la metieron al automóvil. Rosa María Rodríguez fue llevada a una casa apartada donde “recibió amenazas de la Seguridad del Estado por su actividad opositora”, informó el MCL.

“Le advirtieron que no iban a permitir desplazamientos ni la continuación de la actividad opositora y que iba a sufrir consecuencias aún peores de las que está soportando el Coordinador Nacional del MCL, Eduardo Cardet”, indicó el movimiento.

Posteriormente, ya de noche fue abandonada en un lugar apartado, muy lejos de su casa, señaló el MCL.

El juicio contra Cardet Concepción debía realizarse este 20 de febrero, sin embargo el viernes 17 se informó al abogado defensor que este ha sido pospuesto a una “fecha por definir” y que “llamara la próxima semana”.

El Coordinador Nacional del MCL fue detenido el 30 de noviembre de 2016 fuera de su vivienda en el municipio de Velasco (Holguín), delante de su familia y vecinos, y fue llevado a una prisión preventiva a la espera del juicio.

Al líder disidente el régimen lo acusa de “atentado contra las fuerzas del orden público, escándalo y desorden público”; sin embargo, el MCL ha advertido constantemente que el encarcelamiento es una represión por la labor de Cardet al frente del movimiento y sus críticas al legado del dictador Fidel Castro, que falleció el 25 de noviembre del año pasado.

El pasado viernes el movimiento opositor denunció que el régimen de Raúl Castro está usando a miembros de la brigada de respuesta rápida para presentarlos como testigos en el juicio. “Aquí se demuestra una vez más que esto ha sido una causa fabricada”, advirtió el MCL.

