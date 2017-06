Futbolista cristiana se negó a jugar en su selección por camiseta del “orgullo gay”

DENVER, 15 Jun. 17 / 08:02 pm (ACI).- Una futbolista cristiana decidió no jugar en dos partidos amistosos de su selección luego que la Federación de Estados Unidos anunciara que durante el mes de junio los jugadores del equipo masculino y femenino usarán una camiseta especial para celebrar el “orgullo gay”.

La Federación explicó que, como en junio se celebra en distintas partes del mundo el mes del orgullo gay los jugadores usarán camisetas con la bandera homosexual y la palabra pride (orgullo).

???????? x ?????‍????. To celebrate LGBTQ Pride month, the #USMNT and #USWNT will wear pride-inspired rainbow numbers.

Esta decisión hace parte de la campaña “You can play project” que apoya la federación para promover la agenda LGBT.

La decisión de la federación llevó a Jaelene Hinkle a abstenerse de jugar en los dos partidos amistosos internacionales para los que había sido convocada los días 8 y 11 de junio.

Por su decisión, que dijo haber tomado por “razones personales”, la joven de 24 años que milita en el North Carolina Courage de la liga estadounidense, recibió diversos ataques en las redes sociales.

En Twitter un usuario la llamó “homofóbica”, la insultó y escribió que al no ponerse la camiseta por el mes del orgullo gay “no representa los valores de Estados Unidos”.

Otro le escribió “no puedo imaginar que estés arruinando tu carrera de fútbol porque no puedes apoyar a la población gay… estás totalmente loca”.

En su cuenta de Twitter, Jaelene Hinkle colocó como tuit fijo esta frase: “Si vives para la aceptación de la gente, morirás por su rechazo @lecrae. No tengo vergüenza”.

Hinkle es conocida por no tener reparos en mostrar y defender su fe a través de las redes sociales.

El 26 de junio de 2015, día en que la Corte Suprema legalizó el matrimonio homosexual en Estados Unidos, la futbolista respondió a través de su cuenta en Instagram a los usuarios que en redes sociales comentaban que “el amor había ganado”.

Lo hizo con una imagen de una cruz blanca con fondo rojo y la acompañó con un texto donde destacó que “el amor ganó hace más de dos mil años cuando el mayor sacrificio de todos los tiempos fue hecho por TODA la humanidad”.

También señaló que el arcoiris, que el colectivo LGBT ha tomado como bandera, “fue un pacto hecho entre Dios y toda su creación para que nunca más el mundo sea inundado como fue destruído durante el tiempo de Noé. Es un recordatorio constante de que no importa cuán corrupto se vuelva el mundo, Él nunca nos dejará ni nos olvidará. Gracias Señor por tu gracia increíble, incluso en medio de los tiempos de prueba y confusión”.

