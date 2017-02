“Francisco en México”: Nuevo libro analiza el legado de la visita del Papa en 2016

CIUDAD DE MÉXICO, 08 Feb. 17 / 06:12 pm (ACI).- Al cumplirse un año de su visita apostólica, el libro “Francisco en México. Sus gestos y sus mensajes” presenta un análisis del legado que el Santo Padre dejó a su paso por el país, con sus actos, sus detalles y su ejemplo.

En la realización de los 13 capítulos del libro participaron un arzobispo, un rabino, sacerdotes, periodistas, filósofos, teólogos, liturgistas y agentes de pastoral. El trabajo final fue compilado por el P. Luis Fernando Valdés, sacerdote de la prelatura del Opus Dei, capellán y profesor de Teología Moral de la Universidad Panamericana en México.

El Santo Padre llegó a Ciudad de México, la capital del país, la noche del 12 de febrero de 2016 y regresó a Roma la noche del 17 de febrero.

Durante los cinco días en el país, el Santo Padre se reunió con los obispos, con las familias, los jóvenes, el mundo del trabajo y los sacerdotes, seminaristas y religiosos.

El Papa también celebró Misas en Ecatepec, San Cristóbal de las Casas, Morelia y Ciudad Juárez.

Al presentar el libro, el P. Valdés destacó que “el viaje apostólico del Papa Francisco a México resultó tan rico en gestos y mensajes que hacía falta reflexionar sobre lo vivido durante esos 5 días en febrero de 2016.

Entre quienes aportaron a este libro se encuentra la periodista y filósofa Tere García Ruíz, que destacó que “el Papa no tiene miedo de hablar de la mujer, no tiene miedo para tener amigas y relacionarse con las mujeres, es un hombre que habla de la Iglesia como mujer, nos dice que ‘la mujer no tiene que ser sacerdotisa porque la Iglesia es mujer’”.

“La Virgen María es más grande, más bella y más significativa para todos nosotros que los apóstoles, la mejor amiga de Jesús fue una mujer y recientemente la elevó al rango de apóstol, hablamos de María Magdalena, amiguísima de Jesús y a quien el Papa llama la más amada de todos los apóstoles”, señaló.

A su turno, el periodista Pablo Reinah, que acompañó al hoy Papa Emérito Benedicto XVI en si viaje a México en 2012, y a Francisco en 2016, abordó en su participación en el libro ¿cómo es volar junto al Santo Padre?

“Es una pregunta que mucha gente me hace”, dijo, y señaló que “en este capítulo trato de dar respuesta a la curiosidad de la gente contando detalles del propio avión, los espacios que ocupa su Santidad y su equipo, el área para medios, qué come el Papa”, entre otros detalles.

Reinah destacó que “el Papa es un hombre que escucha y eso en esta época es una gran cualidad”.

“Francisco en México. Sus gestos y sus mensajes” ya se encuentra a la venta, bajo el sello editorial Petrus.

