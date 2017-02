Francia: Prohibición de sitios web provida es atacar la libertad de expresión

PARÍS, 21 Feb. 17 / 10:09 pm (ACI).- Luego que el gobierno francés prohibiera los sitios web provida que ofrecen alternativas al aborto, la Federación Europea One of Us lamentó este “ataque a la libertad de expresión y a la posibilidad de información a la mujer sobre su maternidad”.

Hace unos días los diputados franceses aprobaron una ley que prohíbe sitios web que ofrezcan información sobre el aborto a la mujer embarazada. La norma considera que estas opciones constituyen "información falsa”.

Esta nueva ley está basada en una legislación de 1993 que penaliza la "interferencia" de terceros frente a la "interrupción del embarazo", como se le llama al aborto, aunque en su origen, esta ley pretendía evitar que los activistas provida bloquearan físicamente el acceso a clínicas de aborto.

La ministra francesa de Familia y derechos de la mujer, Laurence Rossignol, declaró que se trata de una actualización del contenido de la ley ya que “hace treinta años militantes se encadenaban a clínicas de aborto… Hoy sus sucesores continúan esta lucha en la web".

La ley castiga esta práctica con hasta dos años de prisión y una multa de 30.000 euros.

Según precisan en el comunicado emitido desde la Federación One of Us, esta ley contradice la Constitución francesa de 1975, que legalizó el aborto en Francia que sí prevé que las mujeres conozcan las alternativas existentes al aborto.

El presidente de la Federación One Of Us, Jaime Mayor Oreja, declaró a través de un comunicado que “esta ley es un ataque a la libertad de expresión y a la libertad de conciencia. Desde One of Us no podemos entender cómo puede haber quejas sobre las posiciones extremas que están surgiendo hoy en Europa cuando se realizan ataques continuos a nuestras sociedades violando nuestras libertades y derechos fundamentales”.

“Una sociedad que no protege la maternidad como esencia misma de la existencia de esa sociedad está abocada al caos”, precisa.

Ana del Pino, Coordinadora Ejecutiva de la Federación Europea One of Us, señala a su turno que con esta ley, se otorga al legislador francés la capacidad plena para decidir qué tipo de información “podemos o no recibir las mujeres, se erige en una especie de guía para ‘proteger’ a la mujer, como si esta no pudiera discernir entre la información que puede o no puede tener, que le interesa o no le interesa, que necesita o no necesita”.

Además desde la Federación One of Us han declarado de manera clara que la maternidad es un bien social que hay que proteger, mientras que el aborto es un problema social que la sociedad y los legisladores deben resolver con una política de prevención, no con la censura o la cárcel.

