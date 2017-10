FOTOS Y VIDEOS: Cientos de miles de fieles rezan el rosario en las fronteras de Polonia

ROMA, 08 Oct. 17 / 10:26 am (ACI).- Cientos de miles de polacos rezaron ayer sábado el rosario a lo largo de los 3.500 kilómetros de las fronteras de Polonia para pedir a Dios, por intermedio de la Virgen María, por la paz en el país y en el mundo.

El evento tuvo por nombre “Rosario en las fronteras” y fue convocado por un grupo de laicos, con el apoyo de obispos y sacerdotes. Antes del rezo de la oración mariana, los fieles se reunieron en unas 320 iglesias de 22 diócesis.

A million Christians to pray Rosary on Poland’s border commemorating defeat of Islam. Via @user_one_2015 pic.twitter.com/lCVM14RVEC