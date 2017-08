FOTOS: Despiden con funeral de estado a la “Madre Teresa” de Pakistán

ROMA, 20 Ago. 17 / 10:20 am (ACI).- Con un funeral de estado fue despedida ayer sábado la religiosa alemana Ruth Pfau, de 87 años y conocida como la “Madre Teresa” de Pakistán por haber entregado su vida a la erradicación de la lepra.

Funeral rites of Dr. Ruth Pfau to be held in Karachi today https://t.co/t9MyVQcdr3 — Radio Pakistan (@RadioPakistan) 19 de agosto de 2017

Este tipo de funeral -reservado solo para jefes de estado y líderes políticos-, fue celebrado en la Catedral de San Patricio, en el estado de Karachi, donde la bandera pakistaní ondeó a media asta.

En el acto estuvieron presentes altos cargos gubernamentales, antiguos pacientes, así como líderes musulmanes, sijs e hindúes. Además fue despedida con una guardia de honor del Ejército, la Armada y las Fuerzas Aéreas y una salva de 19 disparos.

El funeral de la religiosa de la Congregación de las Hijas del Corazón de María fue transmitido por casi todas las televisoras, un hecho considerado sin precedentes en el país de mayoría musulmana.

El cuerpo de la hermana Ruth, que falleció el 10 de agosto, fue enterrado en el cementerio cristiano de la ciudad.

La labor de la religiosa fue reconocida por las autoridades nacionales, como el Primer Ministro de Pakistán, Shahid Khaqan Abbasi, quien al enterarse de su fallecimiento días atrás, dijo que “puede haber nacido en Alemania, pero su corazón estuvo siempre aquí”.

Por su parte, el Presidente pakistaní, Mamnoon Hussein, afirmó entonces que la dedicación de la fallecida religiosa “no puede olvidarse. Ella dejó su patria e hizo de Pakistán su hogar para servir a la humanidad. La nación pakistaní saluda a la doctora Pfau y su gran tradición de servir a la humanidad será continuada”.

Su vida

La hermana Ruth Pfau nació en Leipzig, Alemania, en 1929. Cuando era niña una bomba destruyó su casa.

Tras la Segunda Guerra Mundial, su familia escapó del régimen comunista de Alemania Oriental y viajó a la Alemania Occidental, donde estudió medicina.

Ingresó a las Hijas del Corazón de María y fue enviada a la India para unirse a una misión en 1960. En su camino fue detenida en Karachi (Pakistán), debido a problemas con la visa. Allí se encontró por primera vez con la lepra, una enfermedad que afecta a las personas desfigurándolas.

En 1961 viajó a la India donde se entrenó para curar y tratar la enfermedad; volvió a Pakistán y fundó en Karachi el Leprosorio Maria Adelaide, el cual ahora tiene 157 sucursales en todo el país.

En el año 2010, en declaraciones a la BBC, la religiosa explicó que “lo más importante es que le devolvamos su dignidad” a los enfermos de lepra; y comentó que tomó esta misión al ver a un hombre enfermo que se arrastraba sucio, “como si fuera un perro”.

La hermana Pfau también se hizo conocida por rescatar a niños abandonados por sus familias por temor al contagio.

Recibió muchos premios por su labor en Pakistán, entre ellos el Ramon Magsaysay Award en 2002, considerado el Premio Nobel en Asia.

Es autora de varios libros como “To Light A Candle” y “The Last Word is Love: Adventure, Medicine, War and God”; que estará disponible desde noviembre.