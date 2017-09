FOTOS: Un monasterio refresca a la Iglesia con el aire puro del amor de Dios

PIURA, 05 Sep. 17 / 05:10 pm (ACI).- El Arzobispo de Piura en el norte del Perú, Mons. José Antonio Eguren, afirmó que un monasterio refresca a la Iglesia con el aire puro del amor y la gracia de Dios, al presidir la Misa con la que erigió definitivamente el monasterio “Santa Teresita del Niño Jesús” de las carmelitas descalzas.

Mons. Eguren en la Misa con las carmelitas descalzas. Fotos: Arzobispado de Piura

En su homilía y ante las religiosas presentes, el Prelado les dijo que “son como un pararrayos que con su oración y sus sacrificios atraen cantidades de gracias divinas sobre nosotros”.

“Un monasterio es un pulmón que refresca a la Iglesia, trayendo el aire puro del amor y la gracia de Dios, la fragancia de la santidad que se va desperdigando por todos lados, gracias a esta vida oculta y sencilla con el amado Jesús”, resaltó.

Mons. Eguren dijo además que “la fundación de cada monasterio tiene una historia, la historia de su santidad, de sus vocaciones, de tantas cosas buenas que Dios realiza en el corazón de estas hermanas y a través de ellas en nuestras vidas”.

“Como lo dijo San Juan Pablo II, la vitalidad, la madurez y la fecundidad de una Iglesia particular depende en gran parte de su vida contemplativa, ya que una Iglesia particular que no crezca en ello no podrá ser plenamente perfecta, no tendrá raíces profundas, ni podrá aspirar a un crecimiento en santidad ni en apostolado”.

El Arzobispo de Piura resaltó también que “la intimidad con Dios, la vida de oración y encuentro con el Señor, enamorarse permanentemente de Jesús, es la columna vertebral de la vida de una Carmelita”.

“Queridas hijas, al Carmelo se viene a orar y a sacrificarse. Su amor a Jesús tiene que ser un amor a Cristo Crucificado, como Santa Teresita lo decía: ‘con Cristo en la cruz una carmelita se inmola por la salvación de las almas, por la santidad de los sacerdotes’”.

Además, continuó el Arzobispo, “ustedes tienen a la Virgen del Carmen como su gran patrona. Tener a la Madre de Dios como la Reina de su Orden y su vida religiosa es algo maravilloso, porque es María el mejor modelo de una vida de inmolación total y de una intimidad profunda con Dios”.

Al finalizar la Eucaristía, Mons. Eguren participó junto a las religiosas de este Carmelo en la elección de la Priora del Monasterio “Santa Teresita del Niño Jesús”. Fue elegida Priora la Madre María Guadalupe del Niño Jesús.

