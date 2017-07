[FOTOS] “The Walking Priest”: El sacerdote que lleva el Evangelio a las calles

MISSOURI, 13 Jul. 17 / 04:38 pm (ACI).- El P. Lawrence Carney fue apodado “The Walking Priest” (El sacerdote caminante), en alusión a una popular serie de televisión, debido a que ha decidido evangelizar en las calles vistiendo una sotana, un sombrero de teja, un Rosario en una mano y un crucifijo grande en la otra.

Proveniente de la ciudad de St. Joseph en el estado Missouri (Estados Unidos), el presbítero aseguró al National Catholic Register que evangelizar mientras va por las calles es su método de lograr una presencia visible de la Iglesia en su comunidad y para muchos otros sectores que se sienten atraídos a hablar con él.

“Escuchar, sonreír, ofrecer algunos consejos, inclusive si una persona empieza a ser combativa. Quiero que cada persona que conozco se sienta cómoda en hablarme de nuevo. Esto los preparará para el momento en que surjan las verdaderas preguntas, el momento de su conversión”, aseguró el presbítero.

El P. Lawrence ha estado involucrado en la evangelización de la calle durante tres años. Se inspiró luego de caminar con sotana toda la ruta de peregrinación del Camino de Santiago en España.



Crédito: National Catholic Register

“Me considero un maratonista y no un velocista. St. Joseph es una ciudad de unas 76.000 personas, muchas de las cuales se convertirán si permitimos que Dios haga la obra. Así que creo que tenemos que ser pacientes y dejar que Dios tome el control de la conversación. Estará claro cuándo es el momento de decir o hacer algo”, aseguró.

En ese sentido, dijo que las personas “involucradas en la apologética tienen una tendencia a tratar de forzar las cosas”, y por ello propone “ser hijos de Dios cuando somos misioneros. Él está a cargo, no nosotros”.

“No me gusta entregar solamente Rosarios y medallas, sino que como sacerdote, quiero estar presente para la persona que me acompaña y no tratarlos como si fueran un número. ¿Cómo lo hizo Jesús? Escuchaba, predicaba y sanaba”, añadió.

Actualmente, el P. Lawrence es capellán de la iglesia “Benedictinos de María, Reina de los Apóstoles en Gower” de Missouri, celebra Misa todos los días de acuerdo con la Forma Extraordinaria, confiesa y ofrece dirección espiritual. Pero, una vez que sus deberes están completos, sale a las calles.

“La Iglesia misma es misionera y todo su pueblo debe ser misionero, pero el sacerdote tiene mayor poder como misionero. Creo que el sentido del sacerdote como misionero se ha perdido en nuestra Iglesia y es algo que necesitamos recuperar. Claro, el sacerdote tiene trabajo que hacer en la parroquia, ¡pero necesitamos más gente para llenar nuestras parroquias!”, aseguró.



Crédito: National Catholic Register

Una laica, Jeanne Meyer, que lo conoció hace tres años mientras caminaba por una de las calles principales de St. Joseph, contó que tras pasar poco tiempo con el P. Lawrence, reconoció el hecho de que “tomaba su trabajo en serio y se preocupaba sinceramente por las personas que conocía en el camino”.

“Es un sacerdote dedicado que inspira una fe más profunda en las enseñanzas de Cristo. Cada vez que me encuentro con alguien que lo conoció, hay un sentido de emoción en su voz y expresión. Un sentido de paz” continuó.

Por otro lado, Aimee Dossey y sus dos hijos, quienes recibieron instrucción del P. Lawrence, indicaron que “se puede ver que él se enorgullece de su misión y que ama a todas las almas con las que entra en contacto, incluso las desorientadas. Las bendice a lo largo de su camino”.

Finalmente, el P. Lawrence animó a otros sacerdotes a utilizar su método de evangelización: “un párroco de una iglesia necesita ejercitarse. ¿Por qué no dar un paseo por el barrio y combinarlo rezando el Rosario? Es una gran manera de salir y conocer gente. Para mí, encuentro que es una manera más efectiva de evangelizar que tocando puertas”.

“Nuestra cultura ha perdido su propósito de estar en unión con Dios. Apunta a cosas que no son para nuestro bien y no conducirán a la salvación. Como sacerdote, es mi trabajo ser contracultural. Me ordenaron ordenar el desorden”, concluyó.

También te puede interesar: