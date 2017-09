FOTOS: P. Tom Uzhunnalil vuelve a la India y es recibido por el primer ministro

NUEVA DELHI, 29 Sep. 17 / 12:36 pm (ACI).- El P. Tom Uzhannalil, secuestrado por más de un año por el Estado Islámico (ISIS) y liberado a inicios de este mes, llegó el jueves 28 de septiembre a su tierra natal, la India, donde fue recibido por el primer ministro, Narendra Modi, y el ministro de Relaciones Exteriores, Sushma Swaraj.

PM @narendramodi meets Fr. Tom Uzhunnalil, who was recently rescued from captivity in Yemen. pic.twitter.com/QWH0Gd7SyB

El sacerdote llegó a la capital Nueva Delhi a las 7:40 a.m., donde también fue recibido por el ministro de Estado de la Unión para el Turismo, Alphons Kannanthanam, y algunos miembros del Parlamento.

“Doy gracias al Todopoderoso por hacer este día posible. Estoy agradecido a todas las personas que trabajaron en sus propias maneras”, expresó el sacerdote salesiano al regresar a su país, informó la agencia de noticias ANI.

Se espera que el P. Tom viaje a Bangalore desde Nueva Delhi, donde asistirá a una reunión con la comunidad de salesianos y los obispos de la India. El 1 de octubre se dirigirá al estado de Kerala e irá a su ciudad natal Ramapuram.

El sacerdote estuvo unas dos semanas en Roma, a donde fue trasladado después de su liberación el 12 de septiembre.

Welcome back home! Father Tom Uzhunnalil welcomed by EAM @sushmaswaraj in New Delhi after his release from captivity in Yemen recently pic.twitter.com/tG9aRPEXsw