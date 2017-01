FOTOS: Multitud en Nicaragua inicia 2017 con procesión eucarística

MATAGALPA, 02 Ene. 17 / 06:10 pm (ACI).- Como todos los años en el primer día de enero, una gran cantidad de católicos de la ciudad de Matagalpa, en Nicaragua, participaron de una procesión con Jesús Sacramentado para colocar en manos de Dios el inicio del nuevo año.

Desde horas de la mañana los fieles se congregaron en la parroquia Inmaculado Corazón de Jesús de María conocida como Iglesia San José, y luego salieron en procesión con el Santísimo Sacramento por las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Catedral San Pedro Apóstol.

Al llegar al templo, el Obispo de la diócesis, Mons. Rolando José Álvarez Lagos, presidió la Misa por la Solemnidad de Santa María Madre de Dios y la Jornada Mundial de la Paz.

En la homilía Mons. Álvarez hizo un llamado a la “no violencia” y a luchar por la paz fortaleciendo la familia, para tener una sociedad más fraterna.

“Como Iglesia nos preocupa la violencia familiar, la violencia en contra de las mujeres, los abusos sexuales a niños y la cantidad de adolescentes embarazadas. Nos preocupa la carencia en la formación cristiana de muchas familias. Por eso siempre estaremos en contra de lo que atenta a la dignidad e integridad de la familia”, señaló.

Mons. Álvarez también citó el mensaje del Papa Francisco para la 50 Jornada Mundial de Oración por la Paz: “la no violencia es un estilo de política para hacer la paz”.

Ante esto propuso la siguiente pregunta: “¿Qué es la no violencia?”.

“El no violento es aquel que opta por la razón y no por el fanatismo, es el que busca la justicia, la paz y la libertad… La no violencia en vez de ser indiferencia es compromiso con la realidad”, aseguró.

“Pienso que el camino que nuestro país debe recorrer es el de la no violencia que lleva a la paz y que nos hace hombres críticos razonables. Debemos alzar el estandarte de la no violencia, esa es una manifestación pacífica a la que el ser humano tiene derecho”, insistió.

Finalmente recordó que “somos llamados a no prestarnos a la corrupción, al fraude y a la farsa, eso es no violencia activa y resistencia pacífica”.

