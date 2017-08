Fotos de enorme “robot araña” en Catedral de Canadá encienden las redes

OTTAWA, 04 Ago. 17 / 08:19 pm (ACI).- A fines de julio, una enorme araña fue vista descendiendo de la Catedral de Notre Dame en Ottawa, Canadá, y las fotos que se difundieron encendieron las redes sociales.

Lejos de ser un aparato de películas de terror, la araña robótica era parte de un evento para la compañía francesa de teatro callejero La Machine, que estaba abriendo esa noche, el 27 de julio, su espectáculo en Canadá, en la celebración del 150° aniversario del país.

El nombre de la araña es Kumo.

Todos los permisos fueron solicitados y obtenidos del Arzobispo de Ottawa, Mons. Terrence Prendergast. El Prelado vio en el espectáculo una oportunidad de retribuir a la comunidad local.

Foto: Ottawa2017/Patrick Haag.

“Este evento de una vez en la vida celebra el 150° aniversario de la Confederación de Canadá”, dijo el Arzobispo en un comunicado.

El espectáculo, dijo, “ofrece una oportunidad para la Arquidiócesis, para la comunidad católica y la Basílica Catedral, para cooperar con la ciudad y los organizadores para fomentar una relación positiva con la comunidad en general”.

El comunicado del sitio web de Mons. Prendergast considera el evento “una oportunidad para una relación cívica positiva al unirse a la celebración de la Capital por nuestro 150°, Ottawa 2017”.

Sin embargo, el evento recibió también críticas como “sacrílego” e incluso “blasfemo” o “demoniaco”. Mons. Terrence rechazó esas preocupaciones, pero sí destacó el valor simbólico del evento.

“En la medida en la que vimos simbolismo, fue que, después de todo, Nuestra Señora seguirá reinando, algo que mencioné en un tuit justo después del espectáculo del jueves, mientras que las personas, que respeto, comenzaron a expresar sus objeciones”, dijo.

Our Lady who in Revelation defeats Dragon (& fulfills Genesis promise of crushing serpent) reigns again undisturbed pic.twitter.com/7hXaJbEzQ5

La planificación del evento comenzó el año pasado. Los organizadores esperaban dar la impresión de que Kumo se estaba acercando a otra gran escultura de araña, llamada “mama”, frente a la Galería Nacional de Arte, al frente de la Catedral.

El espectáculo comenzó con Kumo “despertando” con música de órgano desde la iglesia.

Vale destacar que en tiempos medievales, espectáculos frente a las iglesias eran comunes, a menudo representando eventos bíblicos.

La araña robot gigante causó mucha atención en Twitter, donde incluso motivó una cuenta de parodia.

