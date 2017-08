FOTOS: Esta joven "celebró" su despedida de soltera adorando la Eucaristía

RÍO DE JANEIRO, 10 Ago. 17 / 04:25 pm (ACI).- Una joven católica brasileña compartió en redes sociales que durante la celebración de su despedida de soltera, sus amigas la sorprendieron con una adoración al Santísimo Sacramento y este testimonio ha conmovido a muchos.

Verónica Mendes difundió las fotos y describió este momento en su cuenta de Facebook. La publicación fue realizada el 6 de agosto y hasta la fecha ha sido compartida más de 400 veces, tiene más de dos mil “me gusta” y cientos de comentarios.

Mendes narró que durante la celebración, “fui conducida hasta la capilla, ubicada debajo del local de la comunidad, donde estaba Jesús, esperándome. El suelo estaba decorado con pétalos de rosas, que me hicieron recordar el amor y la sangre que Jesús derramó por nosotros. El nombre de mi novio y el mío estaban cerca del Sagrario y había un velo para las jóvenes casadas. Fue lindo y emocionante”.

Verónica indicó en la publicación que ella había tenido una semana muy agitada, estaba nerviosa y aún le quedaban muchas cosas de la boda -que iba a celebrarse al día siguiente- por resolver.

“Todo lo que quería era sosegar el corazón, pero no encontraba una forma. Entonces surgió una gran sorpresa: una Adoración en mi despedida de soltera. Mi Jesús estaba allí, mis amigas, mis brazos derechos que me llevaron al amor, al consuelo y al descanso que mi corazón necesitaba”, prosiguió.

La joven novia afirmó que esta fue “la mejor despedida de soltera que podría vivir” y que gracias a ese momento “preparé mi corazón para el día siguiente, con paz y con más cereza de querer dar el gran sí eterno y asumir la gran misión de ser esposa”.

En declaraciones a ACI Digital –agencia en portugués del Grupo ACI–Verónica reveló que esta iniciativa fue de “mi amiga y madrina Thaiéle, que junto con otras amigas y madrinas cercanas me acompañaron en el camino y también aman mucho a Jesús, me conocen y saben que un momento con Jesús me haría más feliz que cualquier otra cosa”.

La joven dijo a ACI Prensa que la boda se celebró el 19 de marzo, para que coincidiera con la Fiesta de San José, y que en la noche anterior ella y sus amigas se reunieron en el local de su comunidad, Vía Sangris, para realizar la despedida de soltera.

Al llegar, sus amigas la sorprendieron con un video en el que su novio respondía varias preguntas sobre ella y su relación de pareja. Verónica contó que mientras veían el video, todas las jóvenes estaban ayudando a terminar de embalar los recuerdos que se entregarían después del matrimonio.

La joven contó que tras ese momento, sus amigas la condujeron a la capilla que hay en la casa donde estaba el Santísimo Sacramento expuesto. Aclaró que la comunidad cuenta con el permiso del Arzobispo de Porto Alegre, Mons. Jaime Splenger.

Verónica comentó que ante el Santísimo ella y sus amigas rezaron, cantaron e hicieron alabanzas. Añadió que le expresó a Jesús su preocupación por que no pudo comprar flores para su boda. Cuando salió de la capilla, recibió una llamada del sacerdote de la iglesia donde ella y su novio iban a contraer matrimonio diciéndole que una pareja de recién casados le había donado las flores.

“En una media hora las flores estaban llegando al local de la comunidad. Eran las que yo había soñado, rosas blancas y flores de lis, pero no podía pagarlas”, expresó.

“Nosotros planeamos la boda en cinco meses. Nos ayudó la providencia divina ya que los dos estábamos desempleados. El 90% de las cosas que necesitábamos fueron obsequiadas por amigos y parientes”, agregó.

Verónica aseguró a ACI Prensa que en su despedida de soltera “no hubo nada de alcohol. Solamente nos reunimos para compartir. Cada una de las invitadas llevó un plato y cenamos. Después continuamos con los preparativos para el día siguiente”.

En la publicación de Facebook, muchos de los usuarios comentaron que querían una despedida de soltero como esa y Verónica afirmó que ya está preparando una similar para la amiga “que ayudó a organizar mi propia despedida de soltera”.

“Ella se va a casar en unos meses y nosotras ya estamos preparándole una gran sorpresa con Jesús”, manifestó.

Verónica comentó que decidió compartir el testimonio de su despedida de soltera porque “quiero que las personas sean tocadas al ver lo que Dios realizó en mi vida. Mi intención fue inspirar a otros jóvenes a llevar la santidad a los momentos importantes de sus vidas. Gracias a Dios he visto que muchas parejas están realizando este gesto”.

