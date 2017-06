FOTOS: Colorida iniciativa ayuda a los jóvenes a reinsertarse en la sociedad chilena

SANTIAGO, 18 Jun. 17 / 10:19 pm (ACI).- La Virgen de Montserrat encabeza el gran mural con el que jóvenes infractores de la ley buscan alegrar las calles de Santiago de Chile y demostrar que sí es posible dejar la delincuencia y comenzar de nuevo.

“Taller de Murales” es el nuevo proyecto de la Fundación Paternitas, fundada por el P. Nicolás Vial, dedicada a dar apoyo integral a jóvenes y adultos vinculados al mundo delictual, para su reinserción a la sociedad.

Se compone de tres etapas, es decir tres murales, que durarán un mes cada una. La primera fue el mural en la iglesia de La Viñita y que tiene como idea principal “la fe, esperanza y libertad”.

La segunda y tercera etapa consiste en intervenir la esquina de un parque que se encuentra al costado de la iglesia y el perímetro de la plaza.

"Taller de Murales" de Fundación @Paternitas en Chile ayuda a jóvenes a reinsertarse en la sociedad pic.twitter.com/SV6JgwrabL — Bárbara Bustamante (@BarbarabustS) 16 de junio de 2017

Además de la figura de la Virgen en el primer mural que han realizado, se destaca la de un padre con su hijo, que representa el sentimiento fundacional de Paternitas, de protección, apoyo, amor y contención.

“Dios ha visto en Paternitas un lugar para que Él se manifieste plenamente, para que pueda el Espíritu Santo generar fuerza para quien quiera empezar una vida distinta”, señaló el P. Nicolás Vial.

“Hay que tener esa visión fina para captar, pero es impresionante cuando hay alguien que está derrumbado y llega Paternitas, sale riendo y lleno de esperanza”, dijo el fundador y actual presidente de Paternitas a ACI Prensa.

Respecto a la imagen de Nuestra Señora de Montserrat dibujada en centro del mural, el sacerdote explicó que “es la Virgen querida, amada, respetada, del mundo penal”.

“Ven en ella una gran protectora, una gran amiga, una gran compañera de viaje y una gran fuerza para salir adelante”, sostuvo.

Por su parte, el artista visual Jorge Peña, encargado del taller, explicó que además de entregar conocimientos básicos sobre pintura y mosaico, el proyecto busca sobre todo proporcionar “herramientas psicosociales”.

“El problema de la delincuencia lo genera la desigualdad, para eso es importante acoger a las personas desde lo afectivo, ya que la mayoría de estos jóvenes tienen una situación de red familiar muy vulnerada”, dijo Peña a ACI Prensa.

Es por eso que el taller, que comenzó con 12 jóvenes de los cuales quedan 7, está pensado para que puedan “trabajar en equipo y generar confianza entre ellos”.

Inauguración del "Taller de Murales" de la Fundación @Paternitas en ayuda a jóvenes infractores de la ley pic.twitter.com/COdZQUz3Qv — Bárbara Bustamante (@BarbarabustS) 16 de junio de 2017

Jennifer Orrego, participante del taller, describió su experiencia como “hermosa, me llenó de satisfacción”.

“Empezamos a trabajar cuando la muralla estaba llena de papeles. Primero nos pusimos a raspar, después pintamos el muro blanco, luego empezamos hacer los trazos y de a poco se fue formando, hasta cuando montamos las piezas en la muralla y fue impresionante”, señaló.

“Aquí llegué y encontré cobijo, me he hecho grandes amigos y hay gente que se ha preocupado por mí. No tengo familia entonces ellos son mi familia”, afirmó la joven.

El proyecto tiene como objetivo final formar un “brigada muralista” que desarrolle su trabajo en beneficio de otros jóvenes que pasaron por las mismas problemáticas de quienes hoy son parte del taller.

Además, Paternitas ofrece capacitaciones en gastronomía, soldadura, electricidad, carpintería, entre otros, según un previo catastro de las necesidades e intereses de las distintas empresas que están dispuestas a abrirle las puestas a estas personas.

“La gente en general es muy sospechosa, pero yo creo que cuando hay una institución seria, con profesionales de la más alta calidad y con experiencia, estoy seguro que se podría volver a confiar en ellos”, reflexionó el sacerdote.

El P. Vial pidió oraciones “para que sigamos creciendo y haciendo un país mucho más seguro porque, finalmente esto va a redundar en beneficio de cada familia chilena”.

