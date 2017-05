FOTOS: Católicos de Costa Rica de fiesta por ordenación del nuevo Obispo de Cartago

SAN JOSÉ, 14 May. 17 / 11:14 am (ACI).- El sábado 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, los católicos de Costa Rica recibieron al nuevo Obispo de Cartago, Mons. Mario Quirós Quirós, que fue consagrado en la Catedral local.

Mons. Quirós se convierte así en el segundo Obispo de la diócesis de Cartago, que estuvo liderada por Mons. José Francisco Ulloa, cuya renuncia fue aceptada por haber llegado al límite de edad de 75 años.

En la Eucaristía, concelebrada por varios obispos y una gran cantidad de sacerdotes, Mons. Ulloa saludó a las autoridades presentes como el Vicepresidente y ministro de Hacienda de Costa Rica, Helio Fallas.

Ante una Catedral abarrotada, el ahora Obispo Emérito de Cartago afirmó que “por el amor estamos llamados a ser signo del amor del Señor Resucitado”. “El oficio de pastor supone el amor expresado por Pedro a Jesús”, agregó.

“Nos toca asumir el compromiso hasta la muerte, para caminar en medio y detrás del rebaño para reconciliarlo, unirlo e infundirle esperanza. El pastor bueno cuida al rebaño, recoge a la oveja perdida, la descarriada, fortalece a las enfermas”.

Mons. Ulloa dijo además que “no puede estar contento el pastor si hay ovejas perdidas, dispersas y desorientadas. Necesitamos ser apacentados por Jesús para apacentar a las ovejas que se nos confían”.

Dirigiéndose al nuevo Obispo de Cartago, Mons. Ulloa lo alentó a amar “con amor de padre y hermano a tus presbíteros y diáconos, tus colaboradores. Ama a los seminaristas, a los pobres, a los débiles y a los pecadores”.

En el rito de consagración episcopal, Mons. Quirós se postró ante el altar mientras se cantaban las letanías. Después de ser ungido, recibió los Evangelios, el anillo, la mitra y el báculo.

En sus palabras al final de la Misa, el Obispo agradeció a todos los presentes y de manera especial a su familia: “gracias por el don de la vida y el testimonio de fe que siempre me han dado. A mi madre, gracias de corazón”, palabras que fueron respondidas con fuertes aplausos.

“Ha sido la mano de Dios la que me ha traído aquí, no hay otra razón, no hay otra manera de decirlo. Ha sido el querer de Dios quien me ha hecho estar aquí en medio de ustedes. Es la mano de Jesús que me ha traído a través de un camino de fe con los sacramentos, dándome el Señor el don del sacerdocio”.

“Ayúdenme a reconocer las necesidades de la diócesis. Soy obispo para todos en la medida de mis posibilidades. Soy con ustedes obispo, no sin ustedes”, dijo el nuevo Obispo de Cartago.

El lema episcopal elegido por Mons. Quirós es: "Estoy crucificado con Cristo".

El nuevo Obispo de Cartago era formador y director espiritual en el Seminario Mayor Nacional. Nació en 1967 en Paraíso y se licenció en Teología en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, en Colombia.

Desde septiembre de 2013 hizo estudios para el Doctorado en Teología en la Pontificia Universidad de Salamanca, en España.

Fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1994 y ha desarrollado su ministerio sacerdotal como Vicepárroco en la parroquia de Barbacoas de Puriscal y Vicepárroco en la actual Catedral de Cartago; y formador y director espiritual en el Seminario Mayor Nacional.

