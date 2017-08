FOTOS: Así vivieron los católicos el eclipse total de sol en Estados Unidos

DENVER, 21 Ago. 17 / 04:30 pm (ACI).- Estados Unidos fue el único lugar donde se pudo apreciar en su totalidad el eclipse solar que ocurrió este lunes 21 de agosto y a través de las redes sociales se han difundido unas simpáticas imágenes que muestran cómo los católicos de ese país lo disfrutaron.

Este fenómeno astronómico, que duró 89 minutos, pudo verse de forma parcial en otros lugares como México, Colombia, Brasil y España.

En Estados Unidos generó mucha expectativa ya que fue el primer eclipse solar que se pudo ver allí después de 99 años. Comenzó en el estado de Oregon a las 05:16 p.m. (hora local) y terminó a las 06:48 p.m. en Carolina del Sur.

Así lo vieron estas religiosas

Vicaress, Mother Mary Leo, OSC gets her first glance of the #eclipse2017 pic.twitter.com/X3VWFtrEPF — lisa johnston ? (@aeternusphoto) 21 de agosto de 2017

Los sacerdotes

Fr. Oetjen and Fr. Cozzi just stepped outside the rectory to check the progress of #eclipse2017 pic.twitter.com/2jx5Wg2Nrq — St James Catholic (@St_James_CC) 21 de agosto de 2017

Seminaristas

Los obispos

“The heavens show forth the glory of God” but don’t forget your glasses for the #solareclipse pic.twitter.com/Sqa45RIeAo — Cardinal Cupich (@CardinalBCupich) 21 de agosto de 2017

El director del Grupo ACI

En el primer punto de contacto entre el sol y la luna, estas religiosas clarisas hicieron repicar las campanas de su monasterio

Angelus Bells at the Poor Clare Monastery also mark first point of contact for #eclipse2017 pic.twitter.com/lQZXa7pPjR — Jennifer Brinker (@JenniferBrinker) 21 de agosto de 2017

Así lo vieron los estudiantes de escuelas católicas

Students from Holy Spirit School in Maryland Heights watch start of #Eclipse at St. Rose of Lima in DesSoto. #Eclipse2017 pic.twitter.com/cGYI4F7UXH — Teak Phillips (@TeakPhillips) 21 de agosto de 2017

Estos niños tuvieron una idea original

Este sacerdote mostró cómo se veían las sombras

El eclipse también dejó estos mensajes inspiradores

