FOTOS: 4 mil jóvenes viven una experiencia personal y comunitaria con Dios

BUENOS AIRES, 12 Jul. 17 / 11:09 pm (ACI).- Cuatro mil fueron los participantes de la VII Jornada Arquidiocesana de Jóvenes en San José de Cuyo (Argentina), que bajo el lema “Hizo en mí grandes cosas” se reunieron el pasado 8 de julio.

El estadio Aldo Cantoni acogió la alegría y espiritualidad de los jóvenes de la Arquidiócesis que llegaron muy temprano desde diferentes puntos de la provincia para agradecer por las maravillas y el gozo de sentirse amados por Dios, los regalos de la vida y la fe en el Evangelio.

Los participantes provenían de parroquias tales como Nuestra Señora de Guadalupe, San Juan Bosco, Santo Domingo y la Catedral Metropolitana; de pastorales universitarias, grupos de Acción Católica, y movimientos como Nuestra Señora de los Desamparados, Palabra de Dios y Peregrinación de María, entre muchos otros

El Nuncio Apostólico, Mons. Emil Paul Tscherrig; el Arzobispo de San Juan de Cuyo, Mons. Jorge Lozano y otros sacerdotes de la arquidiócesis acompañaron a los jóvenes en las distintas actividades de reflexión, oración, canto y baile e impartieron el sacramento de la confesión y la celebración de la Eucaristía.

El asesor de la Pastoral Diocesana de la Juventud, P. José Cardozo, expresó que “la jornada se realiza con la intención de vivir una experiencia de Dios, encuentro de diversión, cantos y compartir la mesa común de la Eucaristía, donde los jóvenes sientan una experiencia real de la misericordia del Padre”.

El sacerdote explicó que “padecemos una guerra silenciosa que se vive en todos lados. Es la adicción, la trata de personas, la violencia, la marginación, la pobreza. Estas explosiones nos tocan de cerca”.

“Yo he criticado el rótulo que se les coloca a los jóvenes diciendo que están perdidos. Eso generaliza y marca. Puedo verlos fumando, pero no por eso tengo que decir que están perdidos. No tengo que juzgar, sino acercarme. Hay jóvenes que la luchan día a día”, agregó.

En la Santa Misa, Mons. Lozano destacó la importancia de la labor de los jóvenes en la actividad religiosa y el trabajo pastoral.

Como gesto, el Arzobispo pidió a los presentes que se pusieran “la mano en el corazón y reciban la bendición” para ellos y por los que no estaban.

