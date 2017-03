Fiscalía retiró cargos contra sacerdote acusado de supuestos abusos en Granada

MADRID, 23 Mar. 17 / 12:46 pm (ACI).- Tras dos años y medio de investigación, el Fiscal del caso de supuestos abusos sexuales cometidos por un sacerdote en Granada (España), retiró los cargos contra el párroco al considerar que no hay testimonios ni pruebas “concluyentes”.

Francisco Hernández, Fiscal de la Audiencia Provincial de Andalucía, retiró los cargos contra el sacerdote Román Martínez, acusado de supuestos abusos sexuales a un menor en Granada (España).

Hernández tomó esta decisión al considerar que no eran “concluyentes” las pruebas ni los testimonios analizados durante los casi dos años y medio de investigación.

También apuntó que las declaraciones del joven denunciante eran contradictorias e indicó algunas actuaciones “extrañas” en su conducta.

“Lamentamos no poder haberle dado una respuesta distinta a Daniel, víctima no sabemos de qué, ya que no hemos podido encontrar elementos para mantener la petición (de denuncia)”, aseguró el Fiscal.

Según declaraciones recogidas por el diario Granadahoy.com, el Fiscal aseguró que “decir que había relaciones sexuales es igual que decir que hay una conspiración del Opus Dei; no se puede saber”.

El Fiscal realizó esta apreciación porque el denunciante, supuesta víctima de abusos, recibe dirección espiritual de un sacerdote del Opus Dei y es profesor en uno de los colegios que la Prelatura tiene en España.

Por su parte, la Oficina de Comunicación de la Prelatura del Opus Dei en España rechazó “la existencia de cualquier intervención o conspiración” en el caso o en la investigación.

“Esas conjeturas resultan asombrosas y solo pueden proceder de una imaginación desbordada o de un desconocimiento de la realidad. El Opus Dei no ha tenido ningún tipo de intervención en este caso”, ha declarado en el comunicado.

El juicio sigue adelante a la espera de sentencia final y se cerrará en los próximos días.

El abogado del joven denunciante mantiene la petición de 26 años de cárcel para el sacerdote y la Asociación Pro Derechos del Niño (PRODENI), presentada como acusación particular, también sigue pidiendo 15 años de cárcel para el P. Román.

Este caso salió a la luz cuando el joven recibió una llamada del Papa Francisco en respuesta a una carta en la que contaba lo supuestamente ocurrido.

El Pontífice animó al joven a visitar al Obispo de la diócesis, Mons. Javier Martínez, para contarle su versión de los hechos para comenzar una investigación.

