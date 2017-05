Filipinas: Obispo teme que terroristas islámicos usen a rehenes como escudos humanos

ROMA, 29 May. 17 / 04:40 pm (ACI).- El Obispo de la Prelatura de Mindanao (Filipinas), Mons. Edwin de la Peña, expresó su preocupación de que los terroristas islámicos del grupo Maute usen a los rehenes cristianos capturados la semana pasada como rehenes humanos para protegerse del ejército.

El martes 23 los terroristas de Maute, grupo que le ha jurado fidelidad al Estado Islámico (ISIS), atacó la ciudad de Marawi, en la isla filipina de Mindanao, y capturó a cerca de 2.000 personas, entre ellas unos 15 fieles y religiosas que junto al P. Chito Sunganob rezaban en la Catedral el último día de la novena a María Auxiliadora.

Como respuesta el Presidente Rodrigo Duterte decretó la ley marcial en esta zona de mayoría musulmana. Además, el ejército inició una ofensiva terrestre y aérea para retomar el control total de la ciudad.

En declaraciones recogidas por la agencia vaticana Fides, el Prelado dijo que “no hay negociaciones” y que las autoridades militares han señalado que “no tienen la intención de negociar con los terroristas”.

“Estamos seriamente preocupados por el P. Chito, es decir el P. Teresito Suganob, y los otros 15 rehenes católicos secuestrados por los terroristas. No sabemos dónde están. No creo que sus secuestradores quieran dinero, pero temo que pretendan utilizarlos para salvar sus vidas. Me temo que los usarán como escudos humanos”, expresó.

Mons. De la Peña también informó que del asesinato, ocurrido en el ataque terrorista, de nueve fieles católicos, que fueron detenidos, atados y luego muertos en las afueras de la ciudad. “Se trata de extremistas violentos, no sabemos lo que tienen en mente. Estamos en las manos de Dios”, expresó.

Al momento de tomar la ciudad, los más de 500 terroristas izaron banderas del Estado Islámico. El gobierno evacuó a la mayor parte de los 200 mil habitantes, sin embargo, “algunas familias han quedado atrapados en el fuego cruzado y están encerrados en sus casas”, informó Fides.

Ante esto, el Arzobispo de Cotabato, Cardenal Orlando Quevedo, pidió rezar “por la salvación de los rehenes”. “Apelamos a la conciencia de los secuestradores para que no maten a personas inocentes”, expresó a Radio Veritas. El Arzobispo de esta ciudad, también en Mindanao, pidió a los líderes musulmanes locales que ayuden a resolver pacíficamente la crisis de los rehenes.

