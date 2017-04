Feministas en España crean alianza contra “explotación” de vientres de alquiler

MADRID, 18 Abr. 17 / 08:48 am (ACI).- Más de 50 grupos feministas presentaron en Madrid la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres con la que pretenden evitar la legalización de la que llaman “una explotación reproductiva”.

Según recoge Europa Press, las responsables de esta Red afirmaron en rueda de prensa que “las mujeres no son ganado para satisfacer el deseo de crianza de unos pocos” e insistieron en que la posibilidad de la legalización de los vientres de alquiler “amenaza los derechos de las mujeres”.

Entre estas 50 asociaciones feministas y LGTBI hay muchas que están a favor del aborto y del matrimonio homosexual. Sin embargo, admitieron que en lo referente a los vientres de alquiler comparten la opinión de la Iglesia y los grupos provida.

Está previsto que el próximo 6 de mayo tenga lugar en Madrid (España) una feria sobre la maternidad subrogada, algo que la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres critica y contra la que ha convocado una protesta porque este evento “choca contra la legalidad vigente y con los derechos del niño”.

Por eso, Alicia Miyares, presidenta de la asociación “No Somos Vasijas” se ha manifestado en contra de esta convención y aseguró que “las administraciones públicas, Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad, deberían prohibir la posibilidad de que la feria se realice con la ley en mano”.

Miyares también subrayó que este tipo de gestación supone la renuncia de la madre a “un derecho fundamental” y precisó que se trata de algo “absolutamente abusivo”.

Además insistió en que se trata de “una práctica ilegal”, no de “una técnica de reproducción asistida más”.

En ese sentido la presidenta de “No somos Vasijas” afirmó que esta técnica no es comparable a la donación de óvulos ya que “aquí no se dona nada, una criatura no se dona. Hay límites éticos y jurídicos”.

Según Europa Press, Ramón Martínez, representante del movimiento LGTB y vicepresidente de “Somos Diferentes”, manifestó su rechazo a que se haya asociado “de forma interesada” los vientres de alquiler a las parejas homosexuales.

Martínez insistió en que la solución para ser padres “no es pasar por encima de los derechos de las mujeres”.

Desde el partido Feminista también se mostraron en contra de la maternidad subrogada. Elena Rábada, presidenta del Partido Feminista, aseguró que esta práctica “está muy cerca de las redes de trata de seres humanos”.

Rábada también se cuestionó por qué es delito el tráfico de órganos, pero no los vientres de alquiler y preguntó si es libre sobre su propio cuerpo una mujer que pasa necesidades.

En la presentación de la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres también se mostraron en contra de un supuesto sistema altruista que ha propuesto el partido Ciudadanos y que ya está vigente en Canadá o Reino Unido.

Este sistema prevé que no haya un pago económico a la madre por ser vientre de alquiler, sino que esta lo hará de manera libre y gratuita.

“Lo que quieren es una ley, aunque sea restrictiva, para registrar a los niños nacidos en el extranjero”, aseguró Miyares, quien también denunció “la opacidad” que hay en torno a los registros.

En ese sentido, desde la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres explicaron que el hecho de que los niños no puedan conocer su origen “vulnera la Convención de los Derechos del Niño de la ONU”.

Actualmente en España los niños gestados por maternidad subrogada en otros países no son inscritos como hijos de la pareja. Es uno de los padres el que lo inscribe como hijo y el otro miembro lo adopta. En este tipo de registro no se incluye el país de origen del menor.

Esta práctica hace prácticamente imposible saber cuántos niños hay en España provenientes de este tipo de maternidad y tampoco sus países de origen.

