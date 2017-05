Famoso actor “destruye” saludo del Día de la Madre de Planned Parenthood

LOS ÁNGELES, 16 May. 17 / 11:48 am (ACI).- James Woods, famoso actor y productor de Hollywood, “destruyó” en Twitter el saludo del Día de la Madre de la Presidenta de la multinacional del aborto Planned Parenthood Federation of America, Cecile Richards.

Richards publicó en Twitter un saludo por el Día de la Madre, defendiendo el trabajo de Planned Parenthood: “Nada dice ‘¡te amo, Mamá!’ como defender el derecho de madres en todas partes a conseguir el cuidado que necesitan”.

Nothing says "I love you, Mom!" like standing up for the right of mothers everywhere to get the care they need. https://t.co/uFRM9UeosH — Cecile Richards (@CecileRichards) 14 de mayo de 2017

El mensaje de Richards incluía un enlace a un artículo suyo publicado en la revista Time, en el que pidió que “este Día de la Madre, en vez de llevar a tu mamá a almorzar o enviarle chocolates, comprométete a luchar por un gobierno que reconozca que las mujeres merecen derechos humanos y protecciones básicas, incluyendo el derecho a decidir cuándo y si (quiere) convertirse en una mamá”.

Woods -que ha actuado en películas como Once Upon a Time in America, Chaplin, Nixon y la serie de televisión Shark- respondió duramente. “Es difícil decir ‘te amo, Mamá’ desde un basurero de residuos médicos”, escribió en su cuenta de Twitter, en referencia a los más de 320 mil abortos que realiza Planned Parenthood cada año.

El actor acompañó su publicación del hashtag #DefundPP, con el que se pide que el gobierno de Estados Unidos corte el financiamiento con fondos públicos a la multinacional del aborto.

James Woods se ha declarado “católico romano practicante”, y frecuentemente realiza publicaciones en defensa de la vida.

Cada año, Planned Parenthood recibe más de 500 millones de dólares de fondos públicos. Durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump se comprometió a finalizar este financiamiento.

Desde mediados de 2015, Planned Parenthood se ha visto vuelto en un escándalo por denuncias de tráfico de órganos y tejidos de bebés abortados en sus instalaciones.

