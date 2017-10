Famosa actriz italiana sufrió horror de la violación y rechazó el aborto

ROMA, 19 Oct. 17 / 05:01 pm (ACI).- En medio del escándalo que sigue sacudiendo Hollywood con el productor Harvey Weinstein, acusado de acoso y abusos sexuales, la famosa actriz italiana Claudia Cardinale reveló que de joven fue violada, sin embargo, señaló que pese a la situación complicada rechazó practicarse un aborto.

Según informó Il Corriere della Sera, la actriz conocida por haber participado en películas como El Gatopardo, El día de la lechuza, entre otras, recordó ese fue un periodo “muy delicado de su vida”.

“Estuve viviendo, en aquel periodo, un momento muy delicado de mi vida. Un hombre que no conocía, mucho más grande que yo, me obligó a subir a un auto y me violentó”, relató Cardinale. En ese entonces la actriz tenía menos de veinte años.

“Fue espantoso, pero la cosa más bella es que de aquella violencia nació mi maravilloso Patrick. De hecho, no obstante fuese una situación muy complicada para una joven madre, decidí no abortar”, señaló.

Indicó que “cuando aquel hombre supo de mi embarazo” pretendió “que abortase”. Sin embargo, señaló que “¡ni por un momento pensé en deshacerme de mi criatura!”.

“Hablé con mis maravillosos padres y con mi hermana Blanche y todos juntos decidimos que mi niño crecería en familia, como un hermano menor”, indicó la actriz, hoy de 79 años.

