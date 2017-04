Familia numerosa peregrina a Fátima para agradecer los 75 años de la abuela

FÁTIMA, 11 Abr. 17 / 12:46 pm (ACI).- No se lo pensaron dos veces: los 9 hijos y 24 nietos de María Ángeles quisieron hacerle un regalo a su abuela por su 75 cumpleaños. Y qué mejor manera que darle las gracias a la Virgen de Fátima, en Portugal, por cómo les ha ayudado y cuidado hasta la fecha.

Casi toda la familia –viajaron 33 miembros porque los otros 8 no podían faltar a sus puestos de trabajo– se armaron de paciencia y en un autobús alquilado recorrieron los 493 kilómetros que separan Córdoba en el sur de España, de Fátima. En total, unas 5 horas y media.

Aunque nació en la ciudad de Cádiz María Ángeles vive con toda su familia en Córdoba. “Hemos venido a dar gracias a la Virgen por mi 75 cumpleaños y para agradecerle todo lo bueno que nos ha dado durante los 52 años que llevamos casados mi marido y yo. Soy madre de 9 hijos y abuela de 24”, explicó con orgullo a ACI Prensa en Fátima.

A pesar de las horas de viaje, María Ángeles destaca que “todos teníamos una ilusión enorme en venir y era el mejor regalo que me podían hacer mis hijos. Todos somos católicos practicantes y amamos a la Virgen”.

María Ángeles asegura que “intento transmitir la fe a mis hijos y nietos sobre todo con el ejemplo” y afirma que es importante “lo que ellos pueden ver en mí y lo que yo les quiero dejar esa huella el día de mañana, que vean qué he hecho y cómo me he comportado. No soy una santa pero sí tengo mucha fe”.

Juan, su marido subraya que “hemos venido a dar gracias a la Virgen y a pedirle también alguna cosa para nosotros y la familia”. “Hemos alquilado un autobús y nos hemos venido a dar gracias a la Virgen, a rezar y a vivir 2 días en familia. Esto es un acontecimiento para nosotros y que mi mujer cumpla 75 años es suficiente para darnos este homenaje”, cuenta con una sonrisa.

En su opinión, “no es tan difícil ser una familia con valores cristianos, con sentido cristiano, que viva la fe católica”. “Y siendo católicos, mis hijos han vivido la libertad en todos los sentidos, nunca se han sentido presionados, sino todo lo contrario. La Iglesia les ha hecho más libres”.

Durante su estancia en Fátima, la familia participó también en la llamada procesión de las velas y visitó el Santuario que el próximo 12 y 13 de mayo recibirá al Papa para conmemorar el centenario de las apariciones de la Virgen.

De hecho, probablemente el Papa Francisco canonice a Francisco Marto y Jacinta Marto, dos de los Pastorcitos, en la Misa que celebrará el día 12.

